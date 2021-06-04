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"Белавиа" увеличит количество рейсов в Москву
"Белавиа" увеличит количество рейсов в Москву - РИА Новости, 04.06.2021
"Белавиа" увеличит количество рейсов в Москву
Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 10 июня будет летать в московский аэропорт "Шереметьево" пять раз в неделю, а также увеличивает в июне частоты рейсов в... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:43
2021-06-04T17:00
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
белавиа
в мире
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МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 10 июня будет летать в московский аэропорт "Шереметьево" пять раз в неделю, а также увеличивает в июне частоты рейсов в Стамбул, Тбилиси и Батуми, сообщила в пятницу пресс-служба компании."Белавиа" получила разрешение на выполнение рейсов в Москву в Международный аэропорт "Шереметьево". С 10 июня авиакомпания будет летать в "Шереметьево" 5 раз в неделю – по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям, - говорится в сообщении на сайте компании.Также по информации пресс-службы, "Белавиа" увеличивает в июне количество выполняемых рейсов по трем другим направлениям - Стамбул, Тбилиси и Батуми.Согласно сообщению, с 12 июня авиакомпания начнет летать в Стамбул 14 раз в неделю. Рейсы планируются ежедневно два раза в день. С 15 июня в два раза увеличится количество рейсов в Батуми – с 7 до 14. По данным пресс-службы, также с 15 июня планируется увеличение рейсов в столицу Грузии – Тбилиси. Вместо семи раз в неделю – 11 раз в неделю. Кроме того, в пресс-службе напомнили, что 16 июня авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Алма-Ата.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом компании Ryanair. Утверждение решения по закрытию европейского неба и аэропортов для белорусских самолетов на уровне всего Евросоюза ожидается в пятницу.География полетов "Белавиа" сократилась до девяти стран из-за введенных рядом европейских государств запретов на пролеты над их территорией, авиаперевозчик работает над новыми направлениями. Компания заявляла, что не может выполнять в настоящее время рейсы в 20 стран и Калининград, куда раньше летала. В правительстве Белоруссии говорили, что на этом фоне компания будет расширять географию полетов в СНГ, в частности, в Россию.
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, белавиа, в мире

"Белавиа" увеличит количество рейсов в Москву

16:43 04.06.2021 (обновлено: 17:00 04.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 10 июня будет летать в московский аэропорт "Шереметьево" пять раз в неделю, а также увеличивает в июне частоты рейсов в Стамбул, Тбилиси и Батуми, сообщила в пятницу пресс-служба компании.
"Белавиа" получила разрешение на выполнение рейсов в Москву в Международный аэропорт "Шереметьево". С 10 июня авиакомпания будет летать в "Шереметьево" 5 раз в неделю – по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям, - говорится в сообщении на сайте компании.
Также по информации пресс-службы, "Белавиа" увеличивает в июне количество выполняемых рейсов по трем другим направлениям - Стамбул, Тбилиси и Батуми.
Согласно сообщению, с 12 июня авиакомпания начнет летать в Стамбул 14 раз в неделю. Рейсы планируются ежедневно два раза в день. С 15 июня в два раза увеличится количество рейсов в Батуми – с 7 до 14. По данным пресс-службы, также с 15 июня планируется увеличение рейсов в столицу Грузии – Тбилиси. Вместо семи раз в неделю – 11 раз в неделю. Кроме того, в пресс-службе напомнили, что 16 июня авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Алма-Ата.
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
16:35
Белорусским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве ЕС
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом компании Ryanair. Утверждение решения по закрытию европейского неба и аэропортов для белорусских самолетов на уровне всего Евросоюза ожидается в пятницу.
География полетов "Белавиа" сократилась до девяти стран из-за введенных рядом европейских государств запретов на пролеты над их территорией, авиаперевозчик работает над новыми направлениями. Компания заявляла, что не может выполнять в настоящее время рейсы в 20 стран и Калининград, куда раньше летала. В правительстве Белоруссии говорили, что на этом фоне компания будет расширять географию полетов в СНГ, в частности, в Россию.
 
Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаРоссияБелавиаВ мире
 
 
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