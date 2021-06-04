https://ria.ru/20210604/bastrykin-1735600264.html

Бастрыкин разберется в деле полицейского, застрелившего нарушителя

Бастрыкин разберется в деле полицейского, застрелившего нарушителя - РИА Новости, 04.06.2021

Бастрыкин разберется в деле полицейского, застрелившего нарушителя

Бастрыкин решил разобраться, на каком основании возбудили дело на полицейского, застрелившего нарушителя в ходе погони в Новосибирской области. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:45

2021-06-04T12:45

2021-06-04T14:46

александр бастрыкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 4 июн - РИА Новости. Бастрыкин решил разобраться, на каком основании возбудили дело на полицейского, застрелившего нарушителя в ходе погони в Новосибирской области.Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить, на каком основании возбудили уголовное дело на полицейского, и распорядился передать следствие в центральный аппарат.В связи со случившимся возбуждено еще одно уголовное дело, вдобавок к делу о превышении полномочий полицейским, - об оскорблении и нападении на представителя власти.Громкий инцидент случился 28 мая: инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца, по данным местных следователей, случайно выстрелил тому в голову, когда тот пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице. Сейчас полицейский заключен в СИЗО.

https://ria.ru/20210531/arest-1734922055.html

россия

новосибирская область

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2021

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александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия