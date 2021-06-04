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Бастрыкин разберется в деле полицейского, застрелившего нарушителя
Бастрыкин разберется в деле полицейского, застрелившего нарушителя - РИА Новости, 04.06.2021
Бастрыкин разберется в деле полицейского, застрелившего нарушителя
Бастрыкин решил разобраться, на каком основании возбудили дело на полицейского, застрелившего нарушителя в ходе погони в Новосибирской области. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:45
2021-06-04T14:46
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 4 июн - РИА Новости. Бастрыкин решил разобраться, на каком основании возбудили дело на полицейского, застрелившего нарушителя в ходе погони в Новосибирской области.Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить, на каком основании возбудили уголовное дело на полицейского, и распорядился передать следствие в центральный аппарат.В связи со случившимся возбуждено еще одно уголовное дело, вдобавок к делу о превышении полномочий полицейским, - об оскорблении и нападении на представителя власти.Громкий инцидент случился 28 мая: инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца, по данным местных следователей, случайно выстрелил тому в голову, когда тот пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице. Сейчас полицейский заключен в СИЗО.
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россия
новосибирская область
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александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия

Бастрыкин разберется в деле полицейского, застрелившего нарушителя

12:45 04.06.2021 (обновлено: 14:46 04.06.2021)
 
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : СК РФ
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НОВОСИБИРСК, 4 июн - РИА Новости. Бастрыкин решил разобраться, на каком основании возбудили дело на полицейского, застрелившего нарушителя в ходе погони в Новосибирской области.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить, на каком основании возбудили уголовное дело на полицейского, и распорядился передать следствие в центральный аппарат.
В связи со случившимся возбуждено еще одно уголовное дело, вдобавок к делу о превышении полномочий полицейским, - об оскорблении и нападении на представителя власти.
Громкий инцидент случился 28 мая: инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца, по данным местных следователей, случайно выстрелил тому в голову, когда тот пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице. Сейчас полицейский заключен в СИЗО.
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Александр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьПроисшествия
 
 
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