https://ria.ru/20210604/aviabilety-1735569321.html

В "Аэрофлоте" спрогнозировали цены на авиабилеты в России

В "Аэрофлоте" спрогнозировали цены на авиабилеты в России - РИА Новости, 04.06.2021

В "Аэрофлоте" спрогнозировали цены на авиабилеты в России

Отдельные колебания цен на авиабилеты в России в 2021 году возможны, но сильного роста или падения не будет, заявил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:51

2021-06-04T10:51

2021-06-04T10:54

михаил полубояринов

новости - туризм

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

аэрофлот

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Отдельные колебания цен на авиабилеты в России в 2021 году возможны, но сильного роста или падения не будет, заявил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов РИА Новости на полях ПМЭФ.Отвечая на вопрос, вырастут ли цены на билеты в России в 2021 году, Полубояринов сказал: "Баланс спроса и предложения, переизбыточных емкостей, не должен сильно приводить к росту, но отдельные колебания, наверное, будут".Он уточнил, что не ожидает ни сильного роста, ни сильного падения цен на билеты.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/puteshestviya-1735450553.html

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михаил полубояринов, новости - туризм, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), аэрофлот, экономика