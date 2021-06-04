https://ria.ru/20210604/avariya-1735669056.html

В ДТП с кортежем президента Киргизии погиб человек

В ДТП с кортежем президента Киргизии погиб человек - РИА Новости, 04.06.2021

В ДТП с кортежем президента Киргизии погиб человек

Кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в аварию на Иссык-Куле, в результате чего погиб сотрудник Девятого управления Госкомитета нацбезопасности... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:37

2021-06-04T16:37

2021-06-04T17:37

садыр жапаров

иссык-куль (озеро)

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 4 июн — РИА Новости. Кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в аварию на Иссык-Куле, в результате чего погиб сотрудник Девятого управления Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."В автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, на участке автодороги возле села Ананьево Иссык-Кульского района врезался выехавший на встречную полосу легковой автомобиль", — рассказали там.По предварительным данным, водитель вылетевшей на встречку машины был пьян.В ДТП пострадали три человека, один скончался. Президент Киргизии в порядке — он находился в другом автомобиле.

https://ria.ru/20210510/pashinyan-1731642415.html

иссык-куль (озеро)

киргизия

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садыр жапаров, иссык-куль (озеро), киргизия, в мире