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В ДТП с кортежем президента Киргизии погиб человек
В ДТП с кортежем президента Киргизии погиб человек - РИА Новости, 04.06.2021
В ДТП с кортежем президента Киргизии погиб человек
Кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в аварию на Иссык-Куле, в результате чего погиб сотрудник Девятого управления Госкомитета нацбезопасности... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:37
2021-06-04T16:37
2021-06-04T17:37
садыр жапаров
иссык-куль (озеро)
киргизия
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БИШКЕК, 4 июн — РИА Новости. Кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в аварию на Иссык-Куле, в результате чего погиб сотрудник Девятого управления Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."В автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, на участке автодороги возле села Ананьево Иссык-Кульского района врезался выехавший на встречную полосу легковой автомобиль", — рассказали там.По предварительным данным, водитель вылетевшей на встречку машины был пьян.В ДТП пострадали три человека, один скончался. Президент Киргизии в порядке — он находился в другом автомобиле.
https://ria.ru/20210510/pashinyan-1731642415.html
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садыр жапаров, иссык-куль (озеро), киргизия, в мире