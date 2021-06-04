https://ria.ru/20210604/asi-1735665427.html

Нижегородская область впервые вошла в топ-10 в рейтинге АСИ

Нижегородская область впервые вошла в топ-10 в рейтинге АСИ - РИА Новости, 04.06.2021

Нижегородская область впервые вошла в топ-10 в рейтинге АСИ

Нижегородская область впервые вошла в топ-10 в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), заняв шестое РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:25

2021-06-04T16:25

2021-06-04T16:25

нижегородская область

ханты-мансийский автономный округ

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

петербургский международный экономический форум (фонд)

глеб никитин

андрей белоусов

москва

нижегородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Нижегородская область впервые вошла в топ-10 в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), заняв шестое место, сообщает пресс-служба правительства региона.По результатам рейтинга, представленного в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума, Нижегородская область разделила 6-е место с Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, поднявшись на 64 позиции с 2018 года. В топ-5 вошли Москва, Татарстан, Тюменская область, Тульская область и Башкирия."Вхождение Нижегородской области в топ-10 регионов по качеству инвестиционного климата в стране, тем более в столь непростой 2020 год, - это настоящий прорыв. Это означает, что мы принимали оптимальные и действенные решения, что позволило выйти на новый уровень работы с инвесторами", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Он отметил, что несмотря на пандемию, по итогам года объем инвестиций в основной капитал Нижегородской области вырос на 20,6% - до 383,1 миллиарда рублей. "И это заслуга не только правительства региона, но и всех представителей инфраструктуры поддержки бизнеса. Прорыв прошлого года (с 57-го на 18-е место) во многом связан с созданием института инвестиционных уполномоченных – фактических помощников предпринимателей на местах, в районных администрациях. Самое важное, на чем мы делали акцент, – организация эффективного и постоянного взаимодействия с бизнесом региона", - сказал Никитин.Глава региона добавил, что при составлении национального рейтинга по многим показателям учитывается мнение предпринимательского сообщества об условиях ведения бизнеса в регионе, поэтому результаты максимально точно демонстрируют уровень работы местных органов власти.Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов подчеркнул, что Нижегородская область в условиях пандемии показала "фантастический рывок", отметив, что "такой успех не бывает случайным". В свою очередь гендиректор АСИ Светлана Чупшева обратила внимание на то, что Нижегородская область оказалась среди регионов, где давление на бизнес было минимальным.По словам губернатора Нижегородской области, для улучшения инвестиционного климата важно качественно доносить информацию о мерах поддержки. "Мы организовали систему консультаций предпринимателей благодаря развитию центров "Мой бизнес". У нас есть уникальная практика открытия филиалов центра в районах области – сейчас они работают уже в 31 муниципалитете, а центры поддержки предпринимательства действуют в 50 муниципальных образованиях, то есть покрывают практически весь регион", - сказал Никитин, добавив, что он лично встречается с предпринимателями для обсуждения острых тем. Аналогичные встречи проводят регулярно и заместители губернатора.Высокие показатели Нижегородской области в рейтинге по итогам 2020 года обусловлены и созданием геопортала государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). В нее внесены данные о регулировании градостроительной деятельности во всех муниципалитетах региона.Никитин подчеркнул, что в регионе внедрялись также цифровые решения, которые позволили упростить процессы получения разрешений на строительство, на подключение к электросетям. "В дальнейшем мы планируем создать онлайн-портал для комплексной и оперативной поддержки малого и среднего предпринимательства. За его основу в Нижегородской области возьмем функционал платформы ФАСТТРЕК.РФ, которая создана и уже используется правительством Республики Татарстан", - сказал глава региона.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/investitsii-1735459281.html

https://ria.ru/20210526/apk-navigator-1734328909.html

https://ria.ru/20210525/portal-1733869098.html

ханты-мансийский автономный округ

москва

нижегородская область

тюменская область

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ханты-мансийский автономный округ, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), петербургский международный экономический форум (фонд), глеб никитин, андрей белоусов, москва, нижегородская область, тюменская область, экономика