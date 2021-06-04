https://ria.ru/20210604/artyukhov-1735671466.html

Артюхов: для развитии Арктики необходима транспортная инфраструктура

Артюхов: для развитии Арктики необходима транспортная инфраструктура - РИА Новости, 04.06.2021

Артюхов: для развитии Арктики необходима транспортная инфраструктура

Развитие Арктики возможно только при наличии транспортной инфраструктуры, заявил на сессии ПМЭФ губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:45

2021-06-04T16:45

2021-06-04T16:45

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

сабетта

петербургский международный экономический форум (фонд)

ямал спг

арктика

ямал

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Развитие Арктики возможно только при наличии транспортной инфраструктуры, заявил на сессии ПМЭФ губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.В пятницу губернатор принял участие в стратегической сессии "Инфраструктурные проекты в регионах - драйверы роста". Центральными темами стали развитие транспортной инфраструктуры, жилищное строительство и газификация территорий.Артюхов в своем выступлении подчеркнул, что решение приоритетной для государства задачи по развитию Арктики возможно только при развитии транспортной инфраструктуры. Он отметил, что все крупнейшие промышленные проекты, которые дают значительную часть отчислений в бюджеты всех уровней, начинались со строительства инфраструктуры."Это касается всех проектов, которыми мы сегодня гордимся. К Бованенковскому месторождению долгие годы не могли подступиться. Провели железную дорогу - и буквально за несколько лет оно вышло на полную мощность и работает на благо страны. Проект "Ямал СПГ" начинался с решения о строительстве порта. Есть инфраструктурные решения - есть запуск мощнейших проектов. А это налоговые отчисления и социальное развитие", - приводятся в сообщении пресс-службы губернатора слова Артюхова.Он также отметил, что крупные проекты дают синергетический эффект для развития регионов. Для них требуется оборудование и технологии, над которыми работают предприятия по всей стране.По словам губернатора, новый импульс развитию Арктики даст строительство на Ямале Северного широтного хода. Проект позволит сформировать надежный транспортный каркас в самом промышленно развитом регионе Российской Арктики, а в перспективе обеспечит круглогодичный наземный выход к порту Сабетта и трассе Северного морского пути. Северный широтный ход станет пилотным проектом, который будет реализован с использованием бюджетного кредита. Президент в своем послании дал поручение приступить к его реализации.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/kredit-1735463011.html

https://ria.ru/20210525/dorogi-1733892655.html

сабетта

арктика

ямал

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дмитрий артюхов, сабетта, петербургский международный экономический форум (фонд), ямал спг, арктика, ямал, экономика