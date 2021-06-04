https://ria.ru/20210604/arkhangelsk-1735634462.html

В Архангельске мать отправили в колонию за истязание дочери

В Архангельске мать отправили в колонию за истязание дочери - РИА Новости, 04.06.2021

В Архангельске мать отправили в колонию за истязание дочери

Суд в Архангельске признал виновной 41-летнюю жительницу областного центра, которая обвинялась в том, что избивала девятилетнюю дочь и морила ее голодом, и... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:50

2021-06-04T14:50

2021-06-04T14:50

россия

архангельск

происшествия

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МУРМАНСК, 4 июн – РИА Новости. Суд в Архангельске признал виновной 41-летнюю жительницу областного центра, которая обвинялась в том, что избивала девятилетнюю дочь и морила ее голодом, и приговорил к двум годам и пяти месяцам колонии общего режима, сообщили в региональном СУСК РФ.Как установили следователи, в сентябре прошлого года жительница Архангельска систематически избивала девятилетнюю дочь, причиняя ей физические и психические страдания. "Осужденная ненадлежащим образом осуществляла свои родительские обязанности, гигиенический уход за ребенком, что выразилось в заболевании потерпевшей педикулезом, а также не обеспечивала ее питанием", - говорится в сообщении.В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде подсудимая свою вину не признала. Ребенка отправили в детский дом."Приговором суда подсудимой с учетом рецидива преступлений назначено наказание в виде двух лет пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворен иск органов опеки и попечительства на сумму 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетней", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20210529/mat-1734717930.html

https://ria.ru/20210519/zaderzhanie-1732948447.html

россия

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россия, архангельск, происшествия