https://ria.ru/20210604/anekdot-1735538736.html

Рогозин рассказал свой любимый анекдот

Рогозин рассказал свой любимый анекдот - РИА Новости, 04.06.2021

Рогозин рассказал свой любимый анекдот

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на ПМЭФ-21 рассказал в интервью РИА Новости свой любимый анекдот на космическую тему. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T03:30

2021-06-04T03:30

2021-06-04T03:37

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

роскосмос

никита хрущев

дмитрий рогозин

юрий гагарин (космонавт)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594363323_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_975a47f1f16295950d404f3844a48036.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на ПМЭФ-21 рассказал в интервью РИА Новости свой любимый анекдот на космическую тему."Мой любимый анекдот?! Слушайте, я раньше был рассказчиком анекдотов, я знал их много. Поэтому выбрать любимый, это, наверное, сложно. Один из любимых вам расскажу", - сказал Рогозин.В анекдоте, первый космонавт планеты Юрий Гагарин возвращается из своего легендарного полета и попадает на прием в Кремль, где за обеденным столом с одной стороны от него сидит Никита Хрущев, с другой - патриарх. "Хрущев спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?", а он говорит "Угу". "Юра, никому не рассказывай". "Святейший" тоже спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?", он отвечает отрицательно, "Юра, никому не рассказывай!" - рассказал глава госкорпорации."Хороший анекдот, смешной, забавный, но в целом нам не до анекдотов. У нас такие бывают анекдотические ситуации порой, сама жизнь их подсказывает. Только они иногда бывают не очень смешные. Поэтому стараемся поменьше шутить, побольше двигаться вперед", - подчеркнул Рогозин.

https://ria.ru/20200319/1568841660.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), роскосмос, никита хрущев, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт), общество