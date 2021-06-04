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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/anekdot-1735538736.html
Рогозин рассказал свой любимый анекдот
Рогозин рассказал свой любимый анекдот - РИА Новости, 04.06.2021
Рогозин рассказал свой любимый анекдот
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на ПМЭФ-21 рассказал в интервью РИА Новости свой любимый анекдот на космическую тему. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T03:30
2021-06-04T03:37
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
роскосмос
никита хрущев
дмитрий рогозин
юрий гагарин (космонавт)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на ПМЭФ-21 рассказал в интервью РИА Новости свой любимый анекдот на космическую тему."Мой любимый анекдот?! Слушайте, я раньше был рассказчиком анекдотов, я знал их много. Поэтому выбрать любимый, это, наверное, сложно. Один из любимых вам расскажу", - сказал Рогозин.В анекдоте, первый космонавт планеты Юрий Гагарин возвращается из своего легендарного полета и попадает на прием в Кремль, где за обеденным столом с одной стороны от него сидит Никита Хрущев, с другой - патриарх. "Хрущев спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?", а он говорит "Угу". "Юра, никому не рассказывай". "Святейший" тоже спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?", он отвечает отрицательно, "Юра, никому не рассказывай!" - рассказал глава госкорпорации."Хороший анекдот, смешной, забавный, но в целом нам не до анекдотов. У нас такие бывают анекдотические ситуации порой, сама жизнь их подсказывает. Только они иногда бывают не очень смешные. Поэтому стараемся поменьше шутить, побольше двигаться вперед", - подчеркнул Рогозин.
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петербургский международный экономический форум (фонд), роскосмос, никита хрущев, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт), общество

Рогозин рассказал свой любимый анекдот

03:30 04.06.2021 (обновлено: 03:37 04.06.2021)
 
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Роскосмос
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на ПМЭФ-21 рассказал в интервью РИА Новости свой любимый анекдот на космическую тему.
"Мой любимый анекдот?! Слушайте, я раньше был рассказчиком анекдотов, я знал их много. Поэтому выбрать любимый, это, наверное, сложно. Один из любимых вам расскажу", - сказал Рогозин.
В анекдоте, первый космонавт планеты Юрий Гагарин возвращается из своего легендарного полета и попадает на прием в Кремль, где за обеденным столом с одной стороны от него сидит Никита Хрущев, с другой - патриарх. "Хрущев спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?", а он говорит "Угу". "Юра, никому не рассказывай". "Святейший" тоже спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?", он отвечает отрицательно, "Юра, никому не рассказывай!" - рассказал глава госкорпорации.
"Хороший анекдот, смешной, забавный, но в целом нам не до анекдотов. У нас такие бывают анекдотические ситуации порой, сама жизнь их подсказывает. Только они иногда бывают не очень смешные. Поэтому стараемся поменьше шутить, побольше двигаться вперед", - подчеркнул Рогозин.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)РоскосмосНикита ХрущевДмитрий РогозинЮрий Гагарин (космонавт)Общество
 
 
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