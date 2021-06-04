https://ria.ru/20210604/alkogol-1735551244.html
В Минздраве сообщили о снижении потребления табака и алкоголя в России
В Минздраве сообщили о снижении потребления табака и алкоголя в России - РИА Новости, 04.06.2021
В Минздраве сообщили о снижении потребления табака и алкоголя в России
Потребление табака и алкоголя в РФ за год снизилось, статистика еще формируется, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:13
2021-06-04T09:13
2021-06-04T09:14
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
олег салагай
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Потребление табака и алкоголя в РФ за год снизилось, статистика еще формируется, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай."По потреблению и табака, и алкоголя статистика на данный момент формируется ... В целом есть снижение потребления и по табаку, и по алкоголю. Потребление табака составляет порядка 21%", - заявил Салагай журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210531/alkogol-1734952839.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), олег салагай, общество