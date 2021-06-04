https://ria.ru/20210604/agroturizm-1735614346.html

Подмосковье будет развивать агротуризм и популяризировать экопродукцию

Подмосковье будет развивать агротуризм и популяризировать экопродукцию - РИА Новости, 04.06.2021

Подмосковье будет развивать агротуризм и популяризировать экопродукцию

Правительство Московской области заключило соглашение с Министерством сельского хозяйства России и Россельхозбанком в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:39

2021-06-04T13:39

2021-06-04T13:39

новости подмосковья

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россельхозбанк

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

пмэф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство Московской области заключило соглашение с Министерством сельского хозяйства России и Россельхозбанком в рамках Петербургского международного экономического форума, документ предусматривает популяризацию фермерской продукции и продвижение сельского туризма в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.Документ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и председатель правления "Россельхозбанка" Борис Листов.По словам Патрушева, агротуризм становится всё более привлекательным видом отдыха как в России, так и во всем мире. Непосредственно для сельских территорий это новая "точка роста" и стимул для реализации природного и культурного потенциала. Московская область активно поддерживает и продвигает это направление – порядка 50 подмосковных фермеров уже вовлечены в данную сферу."Рассчитываем, что в ближайшие годы регион будет только наращивать потенциал и станет примером успешного развития агротуризма для всех регионов нашей страны. Со своей стороны, Минсельхоз готов оказывать всю возможную поддержку", - подчеркнул министр.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/memorandum-1735507117.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк, андрей воробьев, московская область (подмосковье), пмэф