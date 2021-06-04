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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210604/agroturizm-1735614346.html
Подмосковье будет развивать агротуризм и популяризировать экопродукцию
Подмосковье будет развивать агротуризм и популяризировать экопродукцию - РИА Новости, 04.06.2021
Подмосковье будет развивать агротуризм и популяризировать экопродукцию
Правительство Московской области заключило соглашение с Министерством сельского хозяйства России и Россельхозбанком в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:39
2021-06-04T13:39
новости подмосковья
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россельхозбанк
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство Московской области заключило соглашение с Министерством сельского хозяйства России и Россельхозбанком в рамках Петербургского международного экономического форума, документ предусматривает популяризацию фермерской продукции и продвижение сельского туризма в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.Документ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и председатель правления "Россельхозбанка" Борис Листов.По словам Патрушева, агротуризм становится всё более привлекательным видом отдыха как в России, так и во всем мире. Непосредственно для сельских территорий это новая "точка роста" и стимул для реализации природного и культурного потенциала. Московская область активно поддерживает и продвигает это направление – порядка 50 подмосковных фермеров уже вовлечены в данную сферу."Рассчитываем, что в ближайшие годы регион будет только наращивать потенциал и станет примером успешного развития агротуризма для всех регионов нашей страны. Со своей стороны, Минсельхоз готов оказывать всю возможную поддержку", - подчеркнул министр.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк, андрей воробьев, московская область (подмосковье), пмэф

Подмосковье будет развивать агротуризм и популяризировать экопродукцию

13:39 04.06.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСырная продукция на сырном фестивале в Истринском районе Московской области
Сырная продукция на сырном фестивале в Истринском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство Московской области заключило соглашение с Министерством сельского хозяйства России и Россельхозбанком в рамках Петербургского международного экономического форума, документ предусматривает популяризацию фермерской продукции и продвижение сельского туризма в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
Документ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и председатель правления "Россельхозбанка" Борис Листов.
"Соглашение предусматривает совместную работу по развитию предпринимательства в Московской области и ее сельских территорий, укреплению малого и среднего агробизнеса. В частности, оно направлено на популяризацию фермерской продукции и продвижение сельского туризма в регионе", - говорится в сообщении.
По словам Патрушева, агротуризм становится всё более привлекательным видом отдыха как в России, так и во всем мире. Непосредственно для сельских территорий это новая "точка роста" и стимул для реализации природного и культурного потенциала. Московская область активно поддерживает и продвигает это направление – порядка 50 подмосковных фермеров уже вовлечены в данную сферу.
"Рассчитываем, что в ближайшие годы регион будет только наращивать потенциал и станет примером успешного развития агротуризма для всех регионов нашей страны. Со своей стороны, Минсельхоз готов оказывать всю возможную поддержку", - подчеркнул министр.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Новости ПодмосковьяРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссельхозбанкАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ПМЭФ
 
 
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