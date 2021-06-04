Адыгея существенно улучшила позиции в рейтинге инвестклимата АСИ
КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Адыгея существенно улучшила позиции в рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ, подготовленном Агентством стратегических инициатив, поднявшись с 36-го на 11-е место, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Агентства стратегических инициатив озвучила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ за 2020 год. Адыгея вошла в топ-20 регионов-лидеров рейтинга. На каждой строчке с 6-го по 12-е место рейтинга расположились сразу по несколько регионов.
"Несмотря на пандемию, органами власти республики были приняты эффективные меры для повышения инвестиционной привлекательности региона, которые позволили республике существенно улучшить свои позиции в Национальном рейтинге. За год Адыгея поднялась с 36-го на 11-е место, войдя в двадцатку лучших регионов страны по состоянию инвестиционного климата", - говорится в комментарии.
Отмечается, что власти республики опираются на национальные проекты, госпрограммы и иные инструменты, предоставляемые федеральной властью, а также учитывают рекомендации АСИ. В частности, в регионе действует центр поддержки предпринимательства, на площадке которого размещается Центр "Мой бизнес", где сосредоточены практически все виды и направления поддержки предпринимателей. Для сокращения сроков проведения подготовительных, согласовательных и разрешительных процедур предусмотрена система сопровождения инвестпроектов по принципу одного окна.
Со ссылкой на главу Адыгеи отмечается, что все вводимые меры работают на развитие инвестпотенциала, в результате чего за последние пять лет в экономику региона инвестировано около 150 миллиардов рублей. "Экономическая политика давно выстраивается и корректируется с учетом мнения представителей бизнеса. Мы вместе улучшаем механизмы госрегулирования предпринимательства, совершенствуем меры поддержки", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.