https://ria.ru/20210604/adygeya-1735668525.html

Адыгея существенно улучшила позиции в рейтинге инвестклимата АСИ

Адыгея существенно улучшила позиции в рейтинге инвестклимата АСИ - РИА Новости, 04.06.2021

Адыгея существенно улучшила позиции в рейтинге инвестклимата АСИ

Адыгея существенно улучшила позиции в рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ, подготовленном Агентством стратегических инициатив, поднявшись с РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:34

2021-06-04T16:34

2021-06-04T16:34

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

агентство стратегических инициатив (аси)

петербургский международный экономический форум (фонд)

республика адыгея

экономика

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КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Адыгея существенно улучшила позиции в рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ, подготовленном Агентством стратегических инициатив, поднявшись с 36-го на 11-е место, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Агентства стратегических инициатив озвучила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ за 2020 год. Адыгея вошла в топ-20 регионов-лидеров рейтинга. На каждой строчке с 6-го по 12-е место рейтинга расположились сразу по несколько регионов."Несмотря на пандемию, органами власти республики были приняты эффективные меры для повышения инвестиционной привлекательности региона, которые позволили республике существенно улучшить свои позиции в Национальном рейтинге. За год Адыгея поднялась с 36-го на 11-е место, войдя в двадцатку лучших регионов страны по состоянию инвестиционного климата", - говорится в комментарии.Отмечается, что власти республики опираются на национальные проекты, госпрограммы и иные инструменты, предоставляемые федеральной властью, а также учитывают рекомендации АСИ. В частности, в регионе действует центр поддержки предпринимательства, на площадке которого размещается Центр "Мой бизнес", где сосредоточены практически все виды и направления поддержки предпринимателей. Для сокращения сроков проведения подготовительных, согласовательных и разрешительных процедур предусмотрена система сопровождения инвестпроектов по принципу одного окна.Со ссылкой на главу Адыгеи отмечается, что все вводимые меры работают на развитие инвестпотенциала, в результате чего за последние пять лет в экономику региона инвестировано около 150 миллиардов рублей. "Экономическая политика давно выстраивается и корректируется с учетом мнения представителей бизнеса. Мы вместе улучшаем механизмы госрегулирования предпринимательства, совершенствуем меры поддержки", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.

https://ria.ru/20210604/gazifikatsiya-1735659853.html

https://ria.ru/20210602/adygeya-1735222513.html

россия

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мурат кумпилов, агентство стратегических инициатив (аси), петербургский международный экономический форум (фонд), республика адыгея, экономика