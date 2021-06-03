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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 03.06.2021
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:45
2021-06-03T13:45
2021-06-03T13:45
северное малуку
индонезия
землетрясение
происшествия
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 10.09 по времени UTC (13.09 мск). Эпицентр располагался в 127 километрах к юго-западу от города Тернате провинции Северное Малуку. Очаг залегал на глубине 31,2 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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северное малуку, индонезия, землетрясение, происшествия, в мире