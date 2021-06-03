https://ria.ru/20210603/zemletryasenie-1735424962.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 03.06.2021

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:45

2021-06-03T13:45

2021-06-03T13:45

северное малуку

индонезия

землетрясение

происшествия

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 10.09 по времени UTC (13.09 мск). Эпицентр располагался в 127 километрах к юго-западу от города Тернате провинции Северное Малуку. Очаг залегал на глубине 31,2 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210529/zemletryaseniya-1734755574.html

северное малуку

индонезия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северное малуку, индонезия, землетрясение, происшествия, в мире