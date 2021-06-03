https://ria.ru/20210603/zemletryasenie-1735356743.html

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,7

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 03.06.2021

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T08:19

2021-06-03T08:19

2021-06-03T12:21

россия

тихий океан

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

петропавловск-камчатский

землетрясение

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН.Толчок случился в 16:30 местного времени (07:30 по московскому). Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 138 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 31 километр.В региональном управлении МЧС рассказали, что жители Камчатского края землетрясение не ощутили и в спасательные службы не обращались.

https://ria.ru/20210529/zemletryaseniya-1734755574.html

россия

тихий океан

камчатский край

петропавловск-камчатский

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2021

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россия, тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, землетрясение, происшествия