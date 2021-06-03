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В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 03.06.2021
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T08:19
2021-06-03T08:19
2021-06-03T12:21
россия
тихий океан
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
землетрясение
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН.Толчок случился в 16:30 местного времени (07:30 по московскому). Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 138 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 31 километр.В региональном управлении МЧС рассказали, что жители Камчатского края землетрясение не ощутили и в спасательные службы не обращались.
https://ria.ru/20210529/zemletryaseniya-1734755574.html
россия
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россия, тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, землетрясение, происшествия