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Шоубиз
https://ria.ru/20210603/zacharovannye-1735394671.html
Звезда "Зачарованных" рассказала о психологических проблемах
Звезда "Зачарованных" рассказала о психологических проблемах - РИА Новости, 03.06.2021
Звезда "Зачарованных" рассказала о психологических проблемах
Роуз Макгоуэн рассказала о своем психическом состоянии. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:12
2021-06-03T12:12
шоу-бизнес
звезды
знаменитости
харви вайнштейн
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
шоубиз
кино и сериалы
роуз макгоуэн
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Роуз Макгоуэн рассказала о своем психическом состоянии. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте. Актриса призналась, что страдает от депрессии и долгое время не вела микроблог, потому что была сильно подавлена и не могла справиться с грустью. Делать радостные посты и тем самым обманывать подписчиков ей не хотелось. Макгоуэн понимает, что эта болезнь тяжело сказывается на жизни, и решила поддержать подписчиков, не понаслышке знающих о недуге."Если вы страдаете от депрессии, я хочу, чтобы знали, что не одни", — пишет актриса.Роуз назвала депрессию "сильным зверем", но каким бы он ни был мощным, артистка верит, что все снова станет в порядке. "Настанет день, когда печаль пройдет", — говорит Макгоуэн.Роуз Макгоуэн сыграла Пейдж Мэтьюс в сериале "Зачарованные". Роль доброй ведьмы принесла ей известность. В прессе также освещался ее роман с рокером Мэрилином Мэнсоном (настоящее имя — Брайан Уорнер). Они были вместе с февраля 1999 по январь 2001. Макгоуэн одной из первых среди голливудских знаменитостей открыто заявила о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна.
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шоу-бизнес, звезды, знаменитости, харви вайнштейн, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), кино и сериалы, роуз макгоуэн

Звезда "Зачарованных" рассказала о психологических проблемах

12:12 03.06.2021
 
© AP Photo / Invision/Willy SanjuanАктриса Роуз Макгоуэн
Актриса Роуз Макгоуэн - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AP Photo / Invision/Willy Sanjuan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Роуз Макгоуэн рассказала о своем психическом состоянии. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте.
Актриса призналась, что страдает от депрессии и долгое время не вела микроблог, потому что была сильно подавлена и не могла справиться с грустью. Делать радостные посты и тем самым обманывать подписчиков ей не хотелось.
© @rosemcgowan Скриншот сторис из Instagram-аккаунта Роуз МакГоуэн
Скриншот сторис из Instagram-аккаунта Роуз МакГоуэн
© @rosemcgowan
Скриншот сторис из Instagram-аккаунта Роуз МакГоуэн
Макгоуэн понимает, что эта болезнь тяжело сказывается на жизни, и решила поддержать подписчиков, не понаслышке знающих о недуге.
"Если вы страдаете от депрессии, я хочу, чтобы знали, что не одни", — пишет актриса.
Роуз назвала депрессию "сильным зверем", но каким бы он ни был мощным, артистка верит, что все снова станет в порядке. "Настанет день, когда печаль пройдет", — говорит Макгоуэн.
Роуз Макгоуэн сыграла Пейдж Мэтьюс в сериале "Зачарованные". Роль доброй ведьмы принесла ей известность. В прессе также освещался ее роман с рокером Мэрилином Мэнсоном (настоящее имя — Брайан Уорнер). Они были вместе с февраля 1999 по январь 2001.
Макгоуэн одной из первых среди голливудских знаменитостей открыто заявила о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна.
Американская актриса Дженнифер Энистон и американский кинопродюсер Харви Вайнштейн - РИА Новости, 1920, 11.03.2020
11 марта 2020, 13:40Культура
СМИ узнали, что Харви Вайнштейн угрожал убийством Дженнифер Энистон
 
ШоубизШоу-бизнесзвездыЗнаменитостиХарви ВайнштейнМэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер)Кино и сериалыРоуз Макгоуэн
 
 
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