https://ria.ru/20210603/zacharovannye-1735394671.html

Звезда "Зачарованных" рассказала о психологических проблемах

Звезда "Зачарованных" рассказала о психологических проблемах - РИА Новости, 03.06.2021

Звезда "Зачарованных" рассказала о психологических проблемах

Роуз Макгоуэн рассказала о своем психическом состоянии. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:12

2021-06-03T12:12

2021-06-03T12:12

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харви вайнштейн

мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

шоубиз

кино и сериалы

роуз макгоуэн

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Роуз Макгоуэн рассказала о своем психическом состоянии. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте. Актриса призналась, что страдает от депрессии и долгое время не вела микроблог, потому что была сильно подавлена и не могла справиться с грустью. Делать радостные посты и тем самым обманывать подписчиков ей не хотелось. Макгоуэн понимает, что эта болезнь тяжело сказывается на жизни, и решила поддержать подписчиков, не понаслышке знающих о недуге."Если вы страдаете от депрессии, я хочу, чтобы знали, что не одни", — пишет актриса.Роуз назвала депрессию "сильным зверем", но каким бы он ни был мощным, артистка верит, что все снова станет в порядке. "Настанет день, когда печаль пройдет", — говорит Макгоуэн.Роуз Макгоуэн сыграла Пейдж Мэтьюс в сериале "Зачарованные". Роль доброй ведьмы принесла ей известность. В прессе также освещался ее роман с рокером Мэрилином Мэнсоном (настоящее имя — Брайан Уорнер). Они были вместе с февраля 1999 по январь 2001. Макгоуэн одной из первых среди голливудских знаменитостей открыто заявила о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна.

https://ria.ru/20200311/1568424505.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, звезды, знаменитости, харви вайнштейн, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), кино и сериалы, роуз макгоуэн