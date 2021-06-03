https://ria.ru/20210603/windows-1735349493.html
Microsoft представит новую версию Windows 24 июня
Microsoft представит новую версию Windows 24 июня - РИА Новости, 03.06.2021
Microsoft представит новую версию Windows 24 июня
Американский IT-гигант Microsoft Corp. представит 24 июня новую версию программного обеспечения Windows, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на генерального... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T03:17
2021-06-03T03:17
2021-06-03T12:00
windows
microsoft corporation
билл гейтс
вашингтон (штат)
технологии
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Американский IT-гигант Microsoft Corp. представит 24 июня новую версию программного обеспечения Windows, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на генерального директора компании Сатью Наделлу.Новое ПО включает в себя обновленный дизайн операционной системы, расширенные возможности для создателей и разработчиков программ, предоставляемые через магазин Windows Store, а также другие изменения.Отмечается, что доступ к новой версии ОС сначала получит группа тестеров Windows Insiders. Официальный выход намечен на осень 2021 года.Американская компания Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде в штате Вашингтон. Корпорация специализируется на разработке программного обеспечения, один из ее ключевых продуктов — операционная система Windows.
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windows, microsoft corporation, билл гейтс, вашингтон (штат), технологии