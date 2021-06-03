https://ria.ru/20210603/whatsapp-1735458613.html

WhatsApp научат работать на нескольких гаджетах одновременно

WhatsApp научат работать на нескольких гаджетах одновременно - РИА Новости, 03.06.2021

WhatsApp научат работать на нескольких гаджетах одновременно

Разработчики обещают сделать WhatsApp доступным на четырех мобильных устройствах одновременно, используя одну учетную запись. Об этом сообщает WABetaInfo со... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:56

2021-06-03T15:56

2021-06-03T15:56

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технологии

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Разработчики обещают сделать WhatsApp доступным на четырех мобильных устройствах одновременно, используя одну учетную запись. Об этом сообщает WABetaInfo со ссылкой на топ-менеджеров Facebook и WhatsApp. Сейчас мобильная версия мессенджера автоматически прекращает работу на смартфоне, если попытаться его запустить на другом. Как обещают в компании, такая возможность не поставит под угрозу сквозное шифрование данных. Синхронизация продолжит функционировать, даже если один из гаджетов разрядится.Кроме того, в мессенджере подтвердили разработку "однократного просмотра", который будет автоматически удалять сообщения после того, как получатель его прочитает. Значительно расширятся возможности "исчезающих сообщений" — WhatsApp даст возможность включать ее во всех чатах.Новые функции появятся в одной из публичных бета-версий приложения, а позже станут доступны и всем пользователям. Отдельно отмечается, что в WhatsApp работают над отдельным приложением для планшетов iPad.

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/it-1733724871.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, whatsapp inc., apple ipad, технологии