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Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице

Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице - РИА Новости, 03.06.2021

Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице

Чешское издание Parlamentní listy со ссылкой расследование местного аналитического агентства ЕXANPRO пишет о нестыковках в официальной версии Праги о якобы... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T00:39

2021-06-03T00:39

2021-06-03T00:39

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Чешское издание Parlamentní listy со ссылкой расследование местного аналитического агентства ЕXANPRO пишет о нестыковках в официальной версии Праги о якобы причастности РФ к взрывам военных складов во Врбетице.Согласно официальной версии, пишет издание, одним из доказательств причастности агентов спецслужб РФ к взрывам было электронное письмо, которое якобы было отправлено ими арендатору складов во Врбетице - фирме Imex Group - с просьбой допустить их на территорию. Аналитики агентства ЕXANPRO, не считающие версию чешских властей правдивой, обращают внимание на нестыковки и недоумевают, почему общественности были представлены копии паспортов российских агентов, однако само электронное письмо так и не было опубликовано.При этом специалисты агентства указывают, что само по себе предполагаемое электронное письмо вовсе не доказывает присутствие российских агентов в помещении складов.Главное, что вызывает подозрение, считают аналитики, это то, что были опубликованы фотографии из вложения письма, где Чепига и Мишкин выступают под именами Табаров и Попа, но не содержание самого письма. "Что такого странного и загадочного в этом письме, что оно не было опубликовано вместе с приложенными фотокопиями паспортов и перепиской?" - интересуется агентство.Как считают аналитики, электронное письмо сфабриковано и может даже не существовать в реальности. "Служба безопасности и информации (контрразведка - ред.) получила это скопированное изображение документов прикрытия от своего иностранного партнера, который является кукловодом чешской Службы безопасности и информации, а та, в свою очередь, направляет чешское правительства и его политику", - утверждают в агентстве.Там также критикуют местных журналистов, которые до сих пор не требовали от властей публикации этого письма с запросом на вход в помещение складов боеприпасов во Врбетице.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20210519/dokument-1733047300.html

https://ria.ru/20210528/kompensatsii-1734681291.html

https://ria.ru/20210522/vrbetitsa-1733492658.html

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россия, москва, чехия, в мире