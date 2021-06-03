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Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице - РИА Новости, 03.06.2021
Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
Чешское издание Parlamentní listy со ссылкой расследование местного аналитического агентства ЕXANPRO пишет о нестыковках в официальной версии Праги о якобы... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T00:39
2021-06-03T00:39
россия
москва
чехия
в мире
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Чешское издание Parlamentní listy со ссылкой расследование местного аналитического агентства ЕXANPRO пишет о нестыковках в официальной версии Праги о якобы причастности РФ к взрывам военных складов во Врбетице.Согласно официальной версии, пишет издание, одним из доказательств причастности агентов спецслужб РФ к взрывам было электронное письмо, которое якобы было отправлено ими арендатору складов во Врбетице - фирме Imex Group - с просьбой допустить их на территорию. Аналитики агентства ЕXANPRO, не считающие версию чешских властей правдивой, обращают внимание на нестыковки и недоумевают, почему общественности были представлены копии паспортов российских агентов, однако само электронное письмо так и не было опубликовано.При этом специалисты агентства указывают, что само по себе предполагаемое электронное письмо вовсе не доказывает присутствие российских агентов в помещении складов.Главное, что вызывает подозрение, считают аналитики, это то, что были опубликованы фотографии из вложения письма, где Чепига и Мишкин выступают под именами Табаров и Попа, но не содержание самого письма. "Что такого странного и загадочного в этом письме, что оно не было опубликовано вместе с приложенными фотокопиями паспортов и перепиской?" - интересуется агентство.Как считают аналитики, электронное письмо сфабриковано и может даже не существовать в реальности. "Служба безопасности и информации (контрразведка - ред.) получила это скопированное изображение документов прикрытия от своего иностранного партнера, который является кукловодом чешской Службы безопасности и информации, а та, в свою очередь, направляет чешское правительства и его политику", - утверждают в агентстве.Там также критикуют местных журналистов, которые до сих пор не требовали от властей публикации этого письма с запросом на вход в помещение складов боеприпасов во Врбетице.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://ria.ru/20210519/dokument-1733047300.html
https://ria.ru/20210528/kompensatsii-1734681291.html
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россия, москва, чехия, в мире

Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице

00:39 03.06.2021
 
© Depositphotos / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Depositphotos / lightpoet
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Чешское издание Parlamentní listy со ссылкой расследование местного аналитического агентства ЕXANPRO пишет о нестыковках в официальной версии Праги о якобы причастности РФ к взрывам военных складов во Врбетице.
Согласно официальной версии, пишет издание, одним из доказательств причастности агентов спецслужб РФ к взрывам было электронное письмо, которое якобы было отправлено ими арендатору складов во Врбетице - фирме Imex Group - с просьбой допустить их на территорию. Аналитики агентства ЕXANPRO, не считающие версию чешских властей правдивой, обращают внимание на нестыковки и недоумевают, почему общественности были представлены копии паспортов российских агентов, однако само электронное письмо так и не было опубликовано.
"В средствах массовой информации были опубликованы копии удостоверений личности(Анатолия) Чепиги и (Александра) Мишкина, которые, как предполагается, были получены из электронного письма, которое два офицера разведки якобы отправили в качестве запроса на въезд на территорию складов во Врбетице. Эта информация была передана журналистам издания Respekt, которые публиковали ее вечером 17 апреля. Однако, затем эта первоначальная версия была пересмотрена, и в конечном итоге электронное письмо якобы пришло от Национальной гвардии Таджикистана. Какая внезапная перемена!" - пишет издание.
При этом специалисты агентства указывают, что само по себе предполагаемое электронное письмо вовсе не доказывает присутствие российских агентов в помещении складов.
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Главное, что вызывает подозрение, считают аналитики, это то, что были опубликованы фотографии из вложения письма, где Чепига и Мишкин выступают под именами Табаров и Попа, но не содержание самого письма. "Что такого странного и загадочного в этом письме, что оно не было опубликовано вместе с приложенными фотокопиями паспортов и перепиской?" - интересуется агентство.
Как считают аналитики, электронное письмо сфабриковано и может даже не существовать в реальности. "Служба безопасности и информации (контрразведка - ред.) получила это скопированное изображение документов прикрытия от своего иностранного партнера, который является кукловодом чешской Службы безопасности и информации, а та, в свою очередь, направляет чешское правительства и его политику", - утверждают в агентстве.
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Там также критикуют местных журналистов, которые до сих пор не требовали от властей публикации этого письма с запросом на вход в помещение складов боеприпасов во Врбетице.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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