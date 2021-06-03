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Житель Биробиджана 15 раз выстрелил в сидевшего на цепи пса
Житель Биробиджана 15 раз выстрелил в сидевшего на цепи пса - РИА Новости, 03.06.2021
Житель Биробиджана 15 раз выстрелил в сидевшего на цепи пса
Житель Биробиджана 15 раз выстрелил в домашнюю собаку, сидевшую на цепи, пес в ветклинике, на стрелка заведено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T08:25
2021-06-03T11:06
россия
биробиджан
лермонтов
происшествия
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ХАБАРОВСК, 3 июн - РИА Новости. Житель Биробиджана 15 раз выстрелил в домашнюю собаку, сидевшую на цепи, пес в ветклинике, на стрелка заведено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Еврейской автономной области Жанна Крепкогорская."Просмотрели видео, размещенное в аккаунте Instagram зоозащитницы, в среду. В частном домовладении на улице Лермонтова, 41 в Биробиджане мужчина старше 50 лет из ружья палил в собаку по кличке Миша, пес в это время сидел на цепи! И это произошло днем. Как позже было установлено, он сделал 15 выстрелов в животное. Мишу сейчас лечат в ветклинике", - рассказала Крепкогорская.По словам собеседницы агентства, пса пришел убивать знакомый хозяина домовладения якобы за то, что собака его укусила. "У мужчины была охотничья винтовка. Сейчас устанавливается, что это за ружье, есть ли на него разрешение", - добавила она.Прокуратура проводит проверку. Отделом дознания МОМВД России "Биробиджанский" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений). "Сейчас решается вопрос о мере пресечения для них", - уточнила представитель надзорного ведомства."Собаку забрали… Пес Мишка в приюте, у него в голове 15 пуль от пневматики, они не пробили череп, но все искромсали вокруг. Будем лечить, дай бог поправится. Чужим он не доверяет, но он не первый такой в приюте… надеемся на лучшее", - написала в Instagram председатель областной общественной организации "Добрые руки" Ольга Батенкова.Мужчина, стрелявший в Биробиджане в пса на привязи, задержан при попытке скрыться из города, он дал признательные показания, сообщила РИА Новости руководитель отделения информации и общественных связей УМВД России по ЕАО Оксана Ткачева.По словам представителя полиции, оружие, из которого стрелял задержанный, было при нем, оно изъято, это пневматическая винтовка. Оба мужчины были трезвыми в момент преступления.Как рассказал РИА Новости главный ветврач клиники, где лечат собаку, Антон Павельев, пес поступил с обширным отеком шеи и головы с обильным кровотечением и воспалением. "Множественные поражения мелкими пневматическими пульками, по рентгену - от 13 до 15 пулек (в район головы). На данный момент травм, несовместимых с жизнью, не установлено. Собаке проводится лечение в приюте по нашим назначениям. Пульки не извлекали. Сначала надо стабилизировать общее состояние, и уже потом решим, стоит ли их извлекать и возможно ли это", - разъяснил Павельев.
https://ria.ru/20210529/sobaka-1734765199.html
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россия, биробиджан, лермонтов, происшествия

Житель Биробиджана 15 раз выстрелил в сидевшего на цепи пса

08:25 03.06.2021 (обновлено: 11:06 03.06.2021)
 
© Pixabay / Sabrinasfotos Собака
Собака - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Pixabay / Sabrinasfotos
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ХАБАРОВСК, 3 июн - РИА Новости. Житель Биробиджана 15 раз выстрелил в домашнюю собаку, сидевшую на цепи, пес в ветклинике, на стрелка заведено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Еврейской автономной области Жанна Крепкогорская.
"Просмотрели видео, размещенное в аккаунте Instagram зоозащитницы, в среду. В частном домовладении на улице Лермонтова, 41 в Биробиджане мужчина старше 50 лет из ружья палил в собаку по кличке Миша, пес в это время сидел на цепи! И это произошло днем. Как позже было установлено, он сделал 15 выстрелов в животное. Мишу сейчас лечат в ветклинике", - рассказала Крепкогорская.
По словам собеседницы агентства, пса пришел убивать знакомый хозяина домовладения якобы за то, что собака его укусила. "У мужчины была охотничья винтовка. Сейчас устанавливается, что это за ружье, есть ли на него разрешение", - добавила она.
Прокуратура проводит проверку. Отделом дознания МОМВД России "Биробиджанский" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений). "Сейчас решается вопрос о мере пресечения для них", - уточнила представитель надзорного ведомства.
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"Собаку забрали… Пес Мишка в приюте, у него в голове 15 пуль от пневматики, они не пробили череп, но все искромсали вокруг. Будем лечить, дай бог поправится. Чужим он не доверяет, но он не первый такой в приюте… надеемся на лучшее", - написала в Instagram председатель областной общественной организации "Добрые руки" Ольга Батенкова.
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Мужчина, стрелявший в Биробиджане в пса на привязи, задержан при попытке скрыться из города, он дал признательные показания, сообщила РИА Новости руководитель отделения информации и общественных связей УМВД России по ЕАО Оксана Ткачева.
"Сегодня мужчина 1962 года рождения успел покинуть пределы города, но по горячим следам его удалось задержать на автодороге по пути в поселок Лондоко, где он проживает. В Биробиджан он приезжал, чтобы совершить, то, что совершил. Кстати, хозяин собаки был ранее судим. Задержанный признался в содеянном. Сказал, что "похулиганил"… Больше ничего не объясняет, молчит", - рассказала Ткачева.
По словам представителя полиции, оружие, из которого стрелял задержанный, было при нем, оно изъято, это пневматическая винтовка. Оба мужчины были трезвыми в момент преступления.
Как рассказал РИА Новости главный ветврач клиники, где лечат собаку, Антон Павельев, пес поступил с обширным отеком шеи и головы с обильным кровотечением и воспалением. "Множественные поражения мелкими пневматическими пульками, по рентгену - от 13 до 15 пулек (в район головы). На данный момент травм, несовместимых с жизнью, не установлено. Собаке проводится лечение в приюте по нашим назначениям. Пульки не извлекали. Сначала надо стабилизировать общее состояние, и уже потом решим, стоит ли их извлекать и возможно ли это", - разъяснил Павельев.
 
РоссияБиробиджанЛермонтовПроисшествия
 
 
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