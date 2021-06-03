https://ria.ru/20210603/vodorod-1735500836.html

Чубайс заявил о "фантастических возможностях" России по экспорту водорода

Чубайс заявил о "фантастических возможностях" России по экспорту водорода - РИА Новости, 03.06.2021

Чубайс заявил о "фантастических возможностях" России по экспорту водорода

Россия обладает "фантастическими возможностями" по экспорту водорода, в частности, на фоне того, что Евросоюз частично зависим от импорта в этой сфере, заявил... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:56

2021-06-03T18:56

2021-06-03T18:56

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

анатолий чубайс

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия обладает "фантастическими возможностями" по экспорту водорода, в частности, на фоне того, что Евросоюз частично зависим от импорта в этой сфере, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, выступая на ПМЭФ."Размер рынка в соответствии с европейской водородной стратегией на 30-й год составляет около 10 миллиардов долларов, из них – Европа прямо говорит - 50% - импорт. Европа не в состоянии будет обеспечить себя водородом в том объеме, который соответствует европейской водородной стратегии. Поэтому по экспорту водорода у нас открывается совершенно фантастические возможности. Важно их не прозевать", - сказал Чубайс в ходе сессии "Большое Евразийское партнерство в эпоху технологической трансформации".Ранее он заявлял, что Россия может сохранить лидерство в поставках энергоресурсов за счёт поставок водорода. По его словам, с предложениями по водороду Россия поможет странам ЕС выполнить их обязательства по сокращению выбросов СО2.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210424/vodorod-1729741668.html

https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анатолий чубайс, экономика