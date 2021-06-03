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https://ria.ru/20210603/vodorod-1735358938.html
BP назвала условие участия в проектах по голубому водороду в России
BP назвала условие участия в проектах по голубому водороду в России - РИА Новости, 03.06.2021
BP назвала условие участия в проектах по голубому водороду в России
Россия может стать лидером по производству голубого водорода, который получают из природного газа с использованием технологий улавливания и хранения CO2 (CCUS), РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T08:43
2021-06-03T08:57
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
bp plc.
великобритания
экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия может стать лидером по производству голубого водорода, который получают из природного газа с использованием технологий улавливания и хранения CO2 (CCUS), и BP готова присоединиться к таким проектам при наличии господдержки, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ глава компании в России Дэвид Кэмпбелл."Безусловно. У нас есть водородный бизнес... В рамках нашего соглашения о сотрудничестве с "Роснефтью" водород - это одно из направлений, которое мы рассмотрим вместе. Так что опять же, если правительство поддержит это, и мы видим возможности, и мы сможем заработать на этом деньги – тогда да, безусловно", - ответил Кэмпбелл на вопрос о том, рассматривают ли в BP Россия возможность присоединиться к проектам в сфере голубого водорода.По словам Кэмпбелла, он пока не знает о перспективах развития зеленого водорода в России, который получают с помощью электролиза воды за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), так как сейчас это стоит дороже. Для его получения должны улучшиться технологии. Кроме того, для начала таких проектов в России также потребуется государственная поддержка, считает Кэмпбелл.BP уже работает над крупными проектами по производству водорода. Так, компания планирует построить в Великобритании кластер, где будет вырабатываться 1 ГВт водорода к 2030 году.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, bp plc., великобритания, экономика

BP назвала условие участия в проектах по голубому водороду в России

08:43 03.06.2021 (обновлено: 08:57 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска одного из заправочных комплексов BP в Москве
Вывеска одного из заправочных комплексов BP в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия может стать лидером по производству голубого водорода, который получают из природного газа с использованием технологий улавливания и хранения CO2 (CCUS), и BP готова присоединиться к таким проектам при наличии господдержки, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ глава компании в России Дэвид Кэмпбелл.
"Безусловно. У нас есть водородный бизнес... В рамках нашего соглашения о сотрудничестве с "Роснефтью" водород - это одно из направлений, которое мы рассмотрим вместе. Так что опять же, если правительство поддержит это, и мы видим возможности, и мы сможем заработать на этом деньги – тогда да, безусловно", - ответил Кэмпбелл на вопрос о том, рассматривают ли в BP Россия возможность присоединиться к проектам в сфере голубого водорода.
"Россия, конечно, обладает фантастическим запасом природного газа, и Россия не захочет тратить свой природный газ впустую. Поэтому я думаю, что она может и должна стать лидером в области голубого водорода… Конечно, у вас (в России - ред.) достаточно резервуаров, где можно использовать CCUS, но это потребует поддержки от правительства", - добавил он.
По словам Кэмпбелла, он пока не знает о перспективах развития зеленого водорода в России, который получают с помощью электролиза воды за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), так как сейчас это стоит дороже. Для его получения должны улучшиться технологии. Кроме того, для начала таких проектов в России также потребуется государственная поддержка, считает Кэмпбелл.
BP уже работает над крупными проектами по производству водорода. Так, компания планирует построить в Великобритании кластер, где будет вырабатываться 1 ГВт водорода к 2030 году.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)РоснефтьBP Plc.ВеликобританияЭкономика
 
 
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