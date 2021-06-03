https://ria.ru/20210603/voda-1735449570.html

Человечеству предрекли дефицит питьевой воды

Человечеству предрекли дефицит питьевой воды - РИА Новости, 03.06.2021

Человечеству предрекли дефицит питьевой воды

Команда ученых, возглавляемая Политехническим институтом Ренсселера (США), зафиксировала снижение уровня кислорода в пресноводных озерах из-за ускоренных темпов РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:20

2021-06-03T15:20

2021-06-03T15:20

открытия - риа наука

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Команда ученых, возглавляемая Политехническим институтом Ренсселера (США), зафиксировала снижение уровня кислорода в пресноводных озерах из-за ускоренных темпов глобального потепления. Исследование опубликовано в журнале Nature.Специалисты оценили состояние 393 озер, большая часть которых расположена в умеренных широтах. В работе учитывали данные с 1941 по 2017 год.Как выяснилось, озера теряют кислород в 2,75-9,3 раза быстрее, чем Мировой океан, что негативно влияет на состояние их экосистем. Так, с 1980 года содержание кислорода в исследованных водоемах снизилось на 5,5% на поверхности и на 18,6% на дне.Причиной изменений стало повышение температуры пресной воды на 0,38 °C за десять лет, считают эксперты. Такие последствия глобального потепления способствуют размножению сине-зеленых водорослей, чьи токсины опасны для других обитающих в пресной воде живых организмов. Снижение уровня кислорода создает условия, необходимые для размножения анаэробных бактерий. Выделяемый ими метан повышает выбросы парниковых газов, что лишь ускоряет темпы изменения климата. Таким образом, потепление может привести к истощению запасов питьевой воды и нарушению баланса пресноводных экосистем.

https://ria.ru/20210421/poteplenie-1729193531.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука, сша