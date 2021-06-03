https://ria.ru/20210603/vich-1735398305.html

Минздрав сообщил о снижении числа пациентов с ВИЧ

Минздрав сообщил о снижении числа пациентов с ВИЧ - РИА Новости, 03.06.2021

Минздрав сообщил о снижении числа пациентов с ВИЧ

В России зафиксирован тренд на снижение числа пациентов с ВИЧ-инфекцией, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на сессии "ВИЧ: инновационные... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:17

2021-06-03T12:17

2021-06-03T12:17

петербургский международный экономический форум

олег гриднев

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В России зафиксирован тренд на снижение числа пациентов с ВИЧ-инфекцией, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на сессии "ВИЧ: инновационные решения на пути к победе" на Петербургском международном экономическом форуме.Он отметил, что Россия является безусловным лидером в части тестирования на ВИЧ."Да, действительно, есть различие в различных регионах. И мы, министерство здравоохранения, проводим постоянный анализ эпидемиологической ситуации, вводим определенные корректировки в плане ведения региональной политики, региональных подходов", - уточнил Гриднев, отвечая на вопрос, есть ли региональные различия в распространении ВИЧ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210528/vich-1734638596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег гриднев, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество