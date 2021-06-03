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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/vich-1735398305.html
Минздрав сообщил о снижении числа пациентов с ВИЧ
Минздрав сообщил о снижении числа пациентов с ВИЧ - РИА Новости, 03.06.2021
Минздрав сообщил о снижении числа пациентов с ВИЧ
В России зафиксирован тренд на снижение числа пациентов с ВИЧ-инфекцией, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на сессии "ВИЧ: инновационные... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:17
2021-06-03T12:17
петербургский международный экономический форум
олег гриднев
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В России зафиксирован тренд на снижение числа пациентов с ВИЧ-инфекцией, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на сессии "ВИЧ: инновационные решения на пути к победе" на Петербургском международном экономическом форуме.Он отметил, что Россия является безусловным лидером в части тестирования на ВИЧ."Да, действительно, есть различие в различных регионах. И мы, министерство здравоохранения, проводим постоянный анализ эпидемиологической ситуации, вводим определенные корректировки в плане ведения региональной политики, региональных подходов", - уточнил Гриднев, отвечая на вопрос, есть ли региональные различия в распространении ВИЧ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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олег гриднев, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав сообщил о снижении числа пациентов с ВИЧ

12:17 03.06.2021
 
© РИА Новости / Максим БогодвидЕще один миф, который достаточно распространен, — это то, что ВИЧ передается через бытовые предметы
Еще один миф, который достаточно распространен, — это то, что ВИЧ передается через бытовые предметы - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В России зафиксирован тренд на снижение числа пациентов с ВИЧ-инфекцией, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на сессии "ВИЧ: инновационные решения на пути к победе" на Петербургском международном экономическом форуме.

"Те 10-15 лет, которые мы прожили, показали, что мы идем в правильном направлении, изменился значительным образом тренд в плане улучшения по снижению пациентов с ВИЧ-инфекцией", - сказал Гриднев, отвечая на вопрос, какова ситуация с ВИЧ-инфекцией в РФ.

Он отметил, что Россия является безусловным лидером в части тестирования на ВИЧ.
"Да, действительно, есть различие в различных регионах. И мы, министерство здравоохранения, проводим постоянный анализ эпидемиологической ситуации, вводим определенные корректировки в плане ведения региональной политики, региональных подходов", - уточнил Гриднев, отвечая на вопрос, есть ли региональные различия в распространении ВИЧ.
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Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумОлег ГридневРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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