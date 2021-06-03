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Всемирный день велосипеда
Всемирный день велосипеда - РИА Новости, 03.06.2021
Всемирный день велосипеда
Всемирный день велосипеда – международный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 3 июня. Он был установлен Генеральной Ассамблеи ООН 12 апреля 2018... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T04:45
2021-06-03T06:32
россия
москва
велостоянки в столичном мегаполисе
справки
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Всемирный день велосипеда – международный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 3 июня. Он был установлен Генеральной Ассамблеи ООН 12 апреля 2018 года.Велосипед – это уникальное и многофункциональное средство передвижения с давней историей. Он является простым, недорогим, надежным видом транспорта, а также символом экологичного транспорта, который оказывает положительное воздействие на климат. Велосипед, как вид транспорта, используется уже на протяжении 200 лет. Считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли, крепостной Пожвинского завода Ефим Артамонов. Его конструкция была настолько прочна, что мастер со скоростью 10 километров в час совершил на нем путешествие от Урала до Петербурга на коронацию императора Александра I в 1801 году. Датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать 31 мая 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу прошла первая велогонка на две тысячи метров. За свою историю это транспортное средство переживало увеличение и уменьшение переднего колеса, становилось тандемом, адаптировалось для женщин, детей и инвалидов. При этом производство велосипедов сыграло большую роль в создании технической базы для других видов транспорта.Велосипед является самым быстрым видом транспорта при поездках на расстояние до пяти километров, опережая по данному показателю как автомобили, так и общественный транспорт.Велосипед относится к популярному виду физической активности, что способствует профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, диабет и др., помогает поддерживать нормальный вес тела и может улучшать психическое здоровье, повышать качество жизни и уровень благополучия.Использование велосипедов снижает частоту использования других видов транспорта (в первую очередь, личного автотранспорта) и, таким образом снижает нагрузки на городскую транспортную систему, уровни выбросов загрязняющих веществ, шума и т.д. ООН рассматривает велосипеды как движущую силу "зеленого восстановления" после COVID-19. По данным Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), инвестиции в пешеходов и велосипедистов, которые часто составляют большинство жителей города, могут спасти жизни людей, помочь защитить окружающую среду и способствовать сокращению масштабов нищеты.Во Всемирный день велосипеда ООН призывает государства-члены уделять особое внимание велосипедной тематике в сквозных стратегиях развития, повышать безопасность дорожного движения, интегрировать велосипедное движения в процессы планирования и проектирования экологически рациональной мобильности и транспортной инфраструктуры, а также пропагандировать пользу велосипеда среди всех членов общества и в этой связи приветствует инициативы по организации велопробегов на национальном и местном уровнях в качестве средства улучшения физического и психического здоровья и самочувствия, а также формирования в обществе культуры езды на велосипеде. Велосипеды наиболее популярны в странах Северной и Западной Европы. Больше всего велосипеды используются в Дании, Нидерландах, Бельгии и Германия. Наименее популярен велосипед в странах Южной Европы.Велотуризм в России в последние годы стал очень популярен. Появились сотни велоклубов, имеющих офисы и тысячи зарегистрированных членов.С 2016 года в стране ежегодно проводится велоконгресс, в рамках которого рассматриваются экономические аспекты развития городской среды, развитие туристического потенциала городов и регионов за счет создания велосипедной инфраструктуры, использование велотранспорта в городах с холодным климатом и другие темы. В Москве около 10 лет жители активно пользуются велосипедами, самокатами, моноколесами и гироскутерами. Протяженность трасс, пригодных для поездок на альтернативном личном транспорте, с учетом выделенных полос составляет более 800 километров. Если своего велосипеда нет, то его можно взять напрокат. Для этого в столице в 2013 году была запущена сеть "Велобайк". Арендовать его можно круглосуточно на любой станции велопроката и вернуть на другой удобной станции. В сезон горожане ежедневно совершают на прокатных велосипедах до тысячи велопоездок.В других городах России использование велосипеда не так развито. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, велостоянки в столичном мегаполисе, справки

Всемирный день велосипеда

04:45 03.06.2021 (обновлено: 06:32 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМолодые люди на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Молодые люди на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Всемирный день велосипеда – международный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 3 июня. Он был установлен Генеральной Ассамблеи ООН 12 апреля 2018 года.
Велосипед – это уникальное и многофункциональное средство передвижения с давней историей. Он является простым, недорогим, надежным видом транспорта, а также символом экологичного транспорта, который оказывает положительное воздействие на климат.
Велосипед, как вид транспорта, используется уже на протяжении 200 лет. Считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли, крепостной Пожвинского завода Ефим Артамонов. Его конструкция была настолько прочна, что мастер со скоростью 10 километров в час совершил на нем путешествие от Урала до Петербурга на коронацию императора Александра I в 1801 году.
Датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать 31 мая 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу прошла первая велогонка на две тысячи метров.
За свою историю это транспортное средство переживало увеличение и уменьшение переднего колеса, становилось тандемом, адаптировалось для женщин, детей и инвалидов. При этом производство велосипедов сыграло большую роль в создании технической базы для других видов транспорта.
Велосипед является самым быстрым видом транспорта при поездках на расстояние до пяти километров, опережая по данному показателю как автомобили, так и общественный транспорт.
Велосипед относится к популярному виду физической активности, что способствует профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, диабет и др., помогает поддерживать нормальный вес тела и может улучшать психическое здоровье, повышать качество жизни и уровень благополучия.
Использование велосипедов снижает частоту использования других видов транспорта (в первую очередь, личного автотранспорта) и, таким образом снижает нагрузки на городскую транспортную систему, уровни выбросов загрязняющих веществ, шума и т.д.
ООН рассматривает велосипеды как движущую силу "зеленого восстановления" после COVID-19. По данным Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), инвестиции в пешеходов и велосипедистов, которые часто составляют большинство жителей города, могут спасти жизни людей, помочь защитить окружающую среду и способствовать сокращению масштабов нищеты.
Во Всемирный день велосипеда ООН призывает государства-члены уделять особое внимание велосипедной тематике в сквозных стратегиях развития, повышать безопасность дорожного движения, интегрировать велосипедное движения в процессы планирования и проектирования экологически рациональной мобильности и транспортной инфраструктуры, а также пропагандировать пользу велосипеда среди всех членов общества и в этой связи приветствует инициативы по организации велопробегов на национальном и местном уровнях в качестве средства улучшения физического и психического здоровья и самочувствия, а также формирования в обществе культуры езды на велосипеде.
Велосипеды наиболее популярны в странах Северной и Западной Европы. Больше всего велосипеды используются в Дании, Нидерландах, Бельгии и Германия. Наименее популярен велосипед в странах Южной Европы.
Велотуризм в России в последние годы стал очень популярен. Появились сотни велоклубов, имеющих офисы и тысячи зарегистрированных членов.
С 2016 года в стране ежегодно проводится велоконгресс, в рамках которого рассматриваются экономические аспекты развития городской среды, развитие туристического потенциала городов и регионов за счет создания велосипедной инфраструктуры, использование велотранспорта в городах с холодным климатом и другие темы.
В Москве около 10 лет жители активно пользуются велосипедами, самокатами, моноколесами и гироскутерами. Протяженность трасс, пригодных для поездок на альтернативном личном транспорте, с учетом выделенных полос составляет более 800 километров. Если своего велосипеда нет, то его можно взять напрокат. Для этого в столице в 2013 году была запущена сеть "Велобайк". Арендовать его можно круглосуточно на любой станции велопроката и вернуть на другой удобной станции. В сезон горожане ежедневно совершают на прокатных велосипедах до тысячи велопоездок.
В других городах России использование велосипеда не так развито.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияМоскваВелостоянки в столичном мегаполисеСправки
 
 
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