https://ria.ru/20210603/velosiped-1735060236.html

Всемирный день велосипеда

Всемирный день велосипеда - РИА Новости, 03.06.2021

Всемирный день велосипеда

Всемирный день велосипеда – международный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 3 июня. Он был установлен Генеральной Ассамблеи ООН 12 апреля 2018... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T04:45

2021-06-03T04:45

2021-06-03T06:32

россия

москва

велостоянки в столичном мегаполисе

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571943754_0:490:2769:2048_1920x0_80_0_0_be7cf7ffcad3ecc741dbee6d8a4732d8.jpg

Всемирный день велосипеда – международный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 3 июня. Он был установлен Генеральной Ассамблеи ООН 12 апреля 2018 года.Велосипед – это уникальное и многофункциональное средство передвижения с давней историей. Он является простым, недорогим, надежным видом транспорта, а также символом экологичного транспорта, который оказывает положительное воздействие на климат. Велосипед, как вид транспорта, используется уже на протяжении 200 лет. Считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли, крепостной Пожвинского завода Ефим Артамонов. Его конструкция была настолько прочна, что мастер со скоростью 10 километров в час совершил на нем путешествие от Урала до Петербурга на коронацию императора Александра I в 1801 году. Датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать 31 мая 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу прошла первая велогонка на две тысячи метров. За свою историю это транспортное средство переживало увеличение и уменьшение переднего колеса, становилось тандемом, адаптировалось для женщин, детей и инвалидов. При этом производство велосипедов сыграло большую роль в создании технической базы для других видов транспорта.Велосипед является самым быстрым видом транспорта при поездках на расстояние до пяти километров, опережая по данному показателю как автомобили, так и общественный транспорт.Велосипед относится к популярному виду физической активности, что способствует профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, диабет и др., помогает поддерживать нормальный вес тела и может улучшать психическое здоровье, повышать качество жизни и уровень благополучия.Использование велосипедов снижает частоту использования других видов транспорта (в первую очередь, личного автотранспорта) и, таким образом снижает нагрузки на городскую транспортную систему, уровни выбросов загрязняющих веществ, шума и т.д. ООН рассматривает велосипеды как движущую силу "зеленого восстановления" после COVID-19. По данным Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), инвестиции в пешеходов и велосипедистов, которые часто составляют большинство жителей города, могут спасти жизни людей, помочь защитить окружающую среду и способствовать сокращению масштабов нищеты.Во Всемирный день велосипеда ООН призывает государства-члены уделять особое внимание велосипедной тематике в сквозных стратегиях развития, повышать безопасность дорожного движения, интегрировать велосипедное движения в процессы планирования и проектирования экологически рациональной мобильности и транспортной инфраструктуры, а также пропагандировать пользу велосипеда среди всех членов общества и в этой связи приветствует инициативы по организации велопробегов на национальном и местном уровнях в качестве средства улучшения физического и психического здоровья и самочувствия, а также формирования в обществе культуры езды на велосипеде. Велосипеды наиболее популярны в странах Северной и Западной Европы. Больше всего велосипеды используются в Дании, Нидерландах, Бельгии и Германия. Наименее популярен велосипед в странах Южной Европы.Велотуризм в России в последние годы стал очень популярен. Появились сотни велоклубов, имеющих офисы и тысячи зарегистрированных членов.С 2016 года в стране ежегодно проводится велоконгресс, в рамках которого рассматриваются экономические аспекты развития городской среды, развитие туристического потенциала городов и регионов за счет создания велосипедной инфраструктуры, использование велотранспорта в городах с холодным климатом и другие темы. В Москве около 10 лет жители активно пользуются велосипедами, самокатами, моноколесами и гироскутерами. Протяженность трасс, пригодных для поездок на альтернативном личном транспорте, с учетом выделенных полос составляет более 800 километров. Если своего велосипеда нет, то его можно взять напрокат. Для этого в столице в 2013 году была запущена сеть "Велобайк". Арендовать его можно круглосуточно на любой станции велопроката и вернуть на другой удобной станции. В сезон горожане ежедневно совершают на прокатных велосипедах до тысячи велопоездок.В других городах России использование велосипеда не так развито. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, велостоянки в столичном мегаполисе, справки