https://ria.ru/20210603/vedeneeva-1735257480.html
Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии
Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии - РИА Новости, 03.06.2021
Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии
Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии. В об этом ведущая рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T07:44
2021-06-03T07:44
2021-06-03T07:44
шоубиз
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борис корчевников
дети
семья
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии. В об этом ведущая рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".Актриса призналась, что была беременна от своего второго мужа бизнесмена Юрия Бегалова. Однако произошел несчастный случай, и Веденеева потеряла ребенка."Мы поехали на рыбалку. Переплыли озеро на лодке — это такая обычная лодка с веслами. Юра высадил меня и сам пытался выйти, но лодка все время отплывала. Я уже поднялась на горку и сказала ему, что сейчас спущусь и подам руку. И когда я стала спускаться, было такое ощущение — это судьба, наверное, — что меня как будто кто-то подтолкнул. У меня поехали кроссовки по маленьким камушкам, и я с горки упала с головой прямо в воду. Ребенок не родился", — вспоминает ведущая. Она была на четвертом месяце беременности. Артистка тяжело переживала потерю ребенка и долго плакала. Муж поддержал ее в то трудное время. Однако паре не удалось сохранить брак навсегда. Через десять лет супруг Веденеевой ушел к другой женщине, которая на тот момент была от него беременна.
https://ria.ru/20210529/presnyakov-1734648524.html
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знаменитости, борис корчевников, дети, семья
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии. В об этом ведущая рассказала
Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".
Актриса призналась, что была беременна от своего второго мужа бизнесмена Юрия Бегалова. Однако произошел несчастный случай, и Веденеева потеряла ребенка.
"Мы поехали на рыбалку. Переплыли озеро на лодке — это такая обычная лодка с веслами. Юра высадил меня и сам пытался выйти, но лодка все время отплывала. Я уже поднялась на горку и сказала ему, что сейчас спущусь и подам руку. И когда я стала спускаться, было такое ощущение — это судьба, наверное, — что меня как будто кто-то подтолкнул. У меня поехали кроссовки по маленьким камушкам, и я с горки упала с головой прямо в воду. Ребенок не родился", — вспоминает ведущая.
Она была на четвертом месяце беременности.
"Я так расстроилась, мне было холодно, меня всю трясло. Может, если бы я не так расстроилась, как-то бы обошлось… Но на следующий день уже было очевидно, что уже все..." — рассказывает Веденеева.
Артистка тяжело переживала потерю ребенка и долго плакала. Муж поддержал ее в то трудное время. Однако паре не удалось сохранить брак навсегда. Через десять лет супруг Веденеевой ушел к другой женщине, которая на тот момент была от него беременна.