Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210603/vedeneeva-1735257480.html
Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии
Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии - РИА Новости, 03.06.2021
Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии
Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии. В об этом ведущая рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T07:44
2021-06-03T07:44
шоубиз
знаменитости
борис корчевников
дети
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735258434_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd6f03dc1eec12e9c0c1cdb0cd03e368.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии. В об этом ведущая рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".Актриса призналась, что была беременна от своего второго мужа бизнесмена Юрия Бегалова. Однако произошел несчастный случай, и Веденеева потеряла ребенка."Мы поехали на рыбалку. Переплыли озеро на лодке — это такая обычная лодка с веслами. Юра высадил меня и сам пытался выйти, но лодка все время отплывала. Я уже поднялась на горку и сказала ему, что сейчас спущусь и подам руку. И когда я стала спускаться, было такое ощущение — это судьба, наверное, — что меня как будто кто-то подтолкнул. У меня поехали кроссовки по маленьким камушкам, и я с горки упала с головой прямо в воду. Ребенок не родился", — вспоминает ведущая. Она была на четвертом месяце беременности. Артистка тяжело переживала потерю ребенка и долго плакала. Муж поддержал ее в то трудное время. Однако паре не удалось сохранить брак навсегда. Через десять лет супруг Веденеевой ушел к другой женщине, которая на тот момент была от него беременна.
https://ria.ru/20210529/presnyakov-1734648524.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735258434_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_e01a24c970c5ef588a806c8aa0f10103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, борис корчевников, дети, семья

Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии

07:44 03.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Татьяна Веденеева
Актриса Татьяна Веденеева - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии. В об этом ведущая рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".
Актриса призналась, что была беременна от своего второго мужа бизнесмена Юрия Бегалова. Однако произошел несчастный случай, и Веденеева потеряла ребенка.
"Мы поехали на рыбалку. Переплыли озеро на лодке — это такая обычная лодка с веслами. Юра высадил меня и сам пытался выйти, но лодка все время отплывала. Я уже поднялась на горку и сказала ему, что сейчас спущусь и подам руку. И когда я стала спускаться, было такое ощущение — это судьба, наверное, — что меня как будто кто-то подтолкнул. У меня поехали кроссовки по маленьким камушкам, и я с горки упала с головой прямо в воду. Ребенок не родился", — вспоминает ведущая.
Она была на четвертом месяце беременности.

"Я так расстроилась, мне было холодно, меня всю трясло. Может, если бы я не так расстроилась, как-то бы обошлось… Но на следующий день уже было очевидно, что уже все..." — рассказывает Веденеева.

Артистка тяжело переживала потерю ребенка и долго плакала. Муж поддержал ее в то трудное время. Однако паре не удалось сохранить брак навсегда. Через десять лет супруг Веденеевой ушел к другой женщине, которая на тот момент была от него беременна.
Певец Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 07:50Шоубиз
Никита Пресняков рассказал, как сын Певцова умер у него на глазах
 
ШоубизЗнаменитостиБорис КорчевниковДетиСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния