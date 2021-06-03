https://ria.ru/20210603/vedeneeva-1735257480.html

Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии

Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии - РИА Новости, 03.06.2021

Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии

Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии. В об этом ведущая рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T07:44

2021-06-03T07:44

2021-06-03T07:44

шоубиз

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борис корчевников

дети

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Татьяна Веденеева раскрыла подробности семейной трагедии. В об этом ведущая рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".Актриса призналась, что была беременна от своего второго мужа бизнесмена Юрия Бегалова. Однако произошел несчастный случай, и Веденеева потеряла ребенка."Мы поехали на рыбалку. Переплыли озеро на лодке — это такая обычная лодка с веслами. Юра высадил меня и сам пытался выйти, но лодка все время отплывала. Я уже поднялась на горку и сказала ему, что сейчас спущусь и подам руку. И когда я стала спускаться, было такое ощущение — это судьба, наверное, — что меня как будто кто-то подтолкнул. У меня поехали кроссовки по маленьким камушкам, и я с горки упала с головой прямо в воду. Ребенок не родился", — вспоминает ведущая. Она была на четвертом месяце беременности. Артистка тяжело переживала потерю ребенка и долго плакала. Муж поддержал ее в то трудное время. Однако паре не удалось сохранить брак навсегда. Через десять лет супруг Веденеевой ушел к другой женщине, которая на тот момент была от него беременна.

https://ria.ru/20210529/presnyakov-1734648524.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, борис корчевников, дети, семья