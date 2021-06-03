https://ria.ru/20210603/vaktsiny-1735517355.html

Объем производства вакцин от гриппа в Рязанской области увеличат вдвое

Объем производства вакцин от гриппа в Рязанской области увеличат вдвое - РИА Новости, 03.06.2021

Объем производства вакцин от гриппа в Рязанской области увеличат вдвое

Правительство Рязанской области и холдинг "Нацимбио" Госкорпорации Ростех заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о совместной... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T21:06

2021-06-03T21:06

2021-06-03T21:06

рязанская область

россия

николай любимов

национальная иммунобиологическая компания

петербургский международный экономический форум (фонд)

ростех

рязань

рязанская область

экономика

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РЯЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Правительство Рязанской области и холдинг "Нацимбио" Госкорпорации Ростех заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о совместной реализации масштабного инвестиционного проекта по увеличению производства в регионе вакцин от гриппа, сообщило в четверг облправительство.Подписи под документом поставили губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор "Нацимбио" Андрей Загорский."Мы всегда оказывали поддержку предприятию холдинга "Нацимбио". Для нас важно, чтобы в Рязанской области развивались высокотехнологичные современные производства. Такие предприятия как "ФОРТ" не только содействуют повышению уровня занятости населения, но и развивают компетенции наших специалистов в сложных наукоемких отраслях. Новое, уже второе по счету соглашение, направлено на расширение производства, а это всегда означает хорошие перспективы для региона", – отметил Николай Любимов.В рамках соглашения в течение ближайших трех лет на рязанском биофармацевтическом предприятии "ФОРТ" будут удвоены производственные мощности по объемам ежегодного выпуска гриппозных вакцин. Финансирование проекта направят на закупку новых производственных линий для завода "ФОРТ". Начало реализации проекта запланировано на вторую половину 2021 года."Мы инвестируем порядка 3 миллиарда рублей в реализацию проекта на базе нашего производства в Рязани. Это позволит укрепить существующий уровень обеспечения граждан России высококачественными противогриппозными вакцинами и увеличить поставки на международные рынки. Выпускаемые предприятием препараты отвечают самым современным международным требованиям и успешно конкурируют с зарубежным аналогами", – рассказал Андрей Загорский.По его словам, глобальный спрос на вакцины такого уровня сегодня значительно превышает мировые производственные возможности."Поэтому мы оцениваем экспортный потенциал нашей продукции как высокий", - добавил Загорский.Флагманский продукт "ФОРТ" – четырехвалентная вакцина "Ультрикс Квадри" -формирует специфический иммунитет к вирусам гриппа A (H1N1 и H3N2) и В. Содержание в препарате противогриппозных профилактических компонентов соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Вакцина "Ультрикс Квадри" производится по технологии полного цикла с соблюдением всех стандартов GMP."Национальная иммунобиологическая компания" ("Нацимбио") – фармацевтический холдинг, созданный Госкорпорацией "Ростех" в 2013 году для развития производства важных для национальной безопасности иммунобиологических лекарственных препаратов. Он объединяет ключевые российские фармпредприятия – НПО "Микроген" и "ФОРТ" (всего 10 производственных площадок). В сферу деятельности "Нацимбио" входят разработка, производство по полному циклу и реализация вакцин и анатоксинов текущего и перспективного национального календаря профилактических прививок, препаратов крови, бактериофагов, аллергенов, аллергоидов и других препаратов. Продуктовый портфель холдинга включает более 220 наименований лекарственных средств.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/lyubimov-1735253371.html

https://ria.ru/20210602/investsoglasheniya-1735238190.html

https://ria.ru/20210531/praymeriz-1734920316.html

https://ria.ru/20210513/voda-1732203358.html

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россия, николай любимов, национальная иммунобиологическая компания, петербургский международный экономический форум (фонд), ростех, рязань, рязанская область, экономика