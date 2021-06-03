https://ria.ru/20210603/vaktsinatsiya-1735422989.html

Попова оценила темпы вакцинации от коронавируса

Попова оценила темпы вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 03.06.2021

Попова оценила темпы вакцинации от коронавируса

Темпы вакцинации от коронавируса в России растут, это даст свой результат, но пока надо продолжать соблюдать все меры профилактики, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:37

2021-06-03T13:37

2021-06-03T13:37

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

россия

анна попова

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России растут, это даст свой результат, но пока надо продолжать соблюдать все меры профилактики, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас определенные темпы вакцинации растут. Это, безусловно, даст свой результат",- сказала Попова на полях Петербургского международного экономического форума.Она отметила, что пока надо продолжать обязательно соблюдать все правила профилактики коронавируса - носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и лицо, дезинфицировать гаджеты."Ну и, конечно же, если мы чувствуем себя плохо, не нужно ходить в рабочий коллектив, не надо ставить под удар здоровье окружающих",- подчеркнула Попова.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/epidemiya-1735372276.html

https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735359289.html

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коронавирус в россии, россия, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество