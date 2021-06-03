https://ria.ru/20210603/vaktsinatsiya-1735371579.html
Онколог призвал родственников больных раком привиться от COVID-19
Онколог призвал родственников больных раком привиться от COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2021
Онколог призвал родственников больных раком привиться от COVID-19
Родственникам, которые живут вместе с пациентом с онкологическим заболеванием, обязательно следует привиться от коронавируса, чтобы снизить риск заражения... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:20
2021-06-03T10:20
2021-06-03T10:20
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
андрей каприн
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Родственникам, которые живут вместе с пациентом с онкологическим заболеванием, обязательно следует привиться от коронавируса, чтобы снизить риск заражения COVID-19 пациента, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн."Я хотел бы, пользуясь возможностью, призвать родственников, которые живут в одной квартире (с больным), привиться самим. Обязательна вакцинация родственников, которые находятся рядом с пациентом",- сказал Каприн на сессии "Онкогематология: качественная помощь и доступ к инновациям" на Петербургском международном экономическом форуме.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210602/vaktsina-1735264974.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), андрей каприн, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество