https://ria.ru/20210603/vaktsinatsiya-1735371579.html

Онколог призвал родственников больных раком привиться от COVID-19

Онколог призвал родственников больных раком привиться от COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2021

Онколог призвал родственников больных раком привиться от COVID-19

Родственникам, которые живут вместе с пациентом с онкологическим заболеванием, обязательно следует привиться от коронавируса, чтобы снизить риск заражения... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:20

2021-06-03T10:20

2021-06-03T10:20

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

андрей каприн

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Родственникам, которые живут вместе с пациентом с онкологическим заболеванием, обязательно следует привиться от коронавируса, чтобы снизить риск заражения COVID-19 пациента, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн."Я хотел бы, пользуясь возможностью, призвать родственников, которые живут в одной квартире (с больным), привиться самим. Обязательна вакцинация родственников, которые находятся рядом с пациентом",- сказал Каприн на сессии "Онкогематология: качественная помощь и доступ к инновациям" на Петербургском международном экономическом форуме.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/vaktsina-1735264974.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), андрей каприн, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество