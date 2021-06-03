https://ria.ru/20210603/vaktsina-1735391065.html

Мурашко: завершились исследования "Спутника V" против индийского штамма

Мурашко: завершились исследования "Спутника V" против индийского штамма - РИА Новости, 03.06.2021

Мурашко: завершились исследования "Спутника V" против индийского штамма

Исследования эффективности вакцины "Спутник V" в отношении индийского штамма коронавируса завершились, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:49

2021-06-03T11:49

2021-06-03T11:49

петербургский международный экономический форум

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

михаил мурашко

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Исследования эффективности вакцины "Спутник V" в отношении индийского штамма коронавируса завершились, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что центр получил образец индийского штамма коронавируса, планируется проверить эффективность вакцины "Спутник V" против этого варианта вируса."Исследования завершились", - сказал Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/sputnikv-1735383928.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/vaktsina-1735356858.html

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2021

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коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество