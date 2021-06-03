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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/vaktsina-1735391065.html
Мурашко: завершились исследования "Спутника V" против индийского штамма
Мурашко: завершились исследования "Спутника V" против индийского штамма - РИА Новости, 03.06.2021
Мурашко: завершились исследования "Спутника V" против индийского штамма
Исследования эффективности вакцины "Спутник V" в отношении индийского штамма коронавируса завершились, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:49
2021-06-03T11:49
петербургский международный экономический форум
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
михаил мурашко
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Исследования эффективности вакцины "Спутник V" в отношении индийского штамма коронавируса завершились, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что центр получил образец индийского штамма коронавируса, планируется проверить эффективность вакцины "Спутник V" против этого варианта вируса."Исследования завершились", - сказал Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/sputnikv-1735383928.html
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коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Мурашко: завершились исследования "Спутника V" против индийского штамма

11:49 03.06.2021
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Упаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Исследования эффективности вакцины "Спутник V" в отношении индийского штамма коронавируса завершились, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что центр получил образец индийского штамма коронавируса, планируется проверить эффективность вакцины "Спутник V" против этого варианта вируса.
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"Исследования завершились", - сказал Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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