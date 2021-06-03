https://ria.ru/20210603/uzhas-1735499192.html

В США пришли в ужас от российского термобарического оружия

В США пришли в ужас от российского термобарического оружия - РИА Новости, 03.06.2021

В США пришли в ужас от российского термобарического оружия

Возможности российской тяжелой огнеметной системы залпового огня ужаснули американского публициста Марка Эпископоса. Об этом он написал в статье для The... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:50

2021-06-03T18:50

2021-06-03T19:06

марк эпископос

россия

тос-1а

ростех

сша

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Возможности российской тяжелой огнеметной системы залпового огня ужаснули американского публициста Марка Эпископоса. Об этом он написал в статье для The National Interest. "С момента принятия ТОС-1 на вооружение прошло много лет, но этот огнемет до сих пор является одним из самых смертоносных неядерных вооружений в быстро растущем российском арсенале", — отметил автор.Больше всего Эпископоса поразило устройство боеприпаса объемного взрыва. Он состоит из двух компонентов. Химическое вещество распыляется в воздухе, а затем воспламеняется, из-за чего создается ударная волна большого радиуса, объяснил журналист. Автор также отметил, что российская система ТОС предназначена для огневой поддержки пехоты и бронетехники. Оружие этого типа наиболее эффективно в закрытом пространстве, оно способно разрушать укрепления противника на большой площади и за короткий срок, а смерть от залпа ТОС "неприятна", написал Эпископос.Ранее на сайте Ростеха сообщалось о подготовке к государственным испытаниям тяжелой огнеметной системы "Тосочка". Она является наследницей огнеметных систем ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". Боевые машины протестируют до конца года.

https://ria.ru/20210601/nato-1735031409.html

https://ria.ru/20210523/armata-1733541490.html

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марк эпископос, россия, тос-1а, ростех, сша, в мире