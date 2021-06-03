Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:42 03.06.2021 (обновлено: 00:04 04.06.2021)
КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины заявила, что пограничники не пустили на Украину российского политтехнолога, прилетевшего из Дубая.
"Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что в отношении указанного лица есть поручение государственных органов, запрещающее ему въезд в Украину. По имеющейся информации, этот человек ранее сотрудничал с одним из украинских телеканалов и является российским политтехнологом. Пограничники отказали ему в пропуске. Сейчас он отправлен обратным рейсом", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что этот человек прилетел на Украину из Дубая.
Интернет-издание НВ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что въезд на Украину был запрещен российскому политтехнологу Игорю Шувалову, который ранее отвечал за информационную политику телеканала "Интер". В 2017 году его выдворили c Украины с запретом въезда на пять лет.
В 2017 году Украина выдворила политтехнолога Шувалова и запретила ему въезд в страну на пять лет. Он назвал такие меры абсурдными.