https://ria.ru/20210603/ukraina-1735529646.html

Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина

Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина - РИА Новости, 04.06.2021

Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина

Государственная пограничная служба Украины заявила, что пограничники не пустили на Украину российского политтехнолога, прилетевшего из Дубая. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-03T23:42

2021-06-03T23:42

2021-06-04T00:04

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украина

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КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины заявила, что пограничники не пустили на Украину российского политтехнолога, прилетевшего из Дубая.В ведомстве уточнили, что этот человек прилетел на Украину из Дубая.Интернет-издание НВ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что въезд на Украину был запрещен российскому политтехнологу Игорю Шувалову, который ранее отвечал за информационную политику телеканала "Интер". В 2017 году его выдворили c Украины с запретом въезда на пять лет.В 2017 году Украина выдворила политтехнолога Шувалова и запретила ему въезд в страну на пять лет. Он назвал такие меры абсурдными.

https://ria.ru/20210526/ukraina-1733987452.html

россия

дубай (город)

украина

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россия, дубай (город), украина, в мире