https://ria.ru/20210603/ukraina-1735471772.html

На Украине заявили о необходимости усилить границу с Белоруссией

На Украине заявили о необходимости усилить границу с Белоруссией - РИА Новости, 03.06.2021

На Украине заявили о необходимости усилить границу с Белоруссией

Председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что государству необходимо продолжать наращивать систему охраны на всем участке границы с... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:46

2021-06-03T16:46

2021-06-03T16:46

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КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что государству необходимо продолжать наращивать систему охраны на всем участке границы с Белоруссией, передает пресс-служба украинского МВД.В мае Госпогранслужба Украины усилила границу с Белоруссией перед военными учениями "Запад-2021". С двадцать шестого мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. С 29 мая страна закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.Дейнеко проверил, как уже внедрены меры по усилению этого участка и определил дальнейшие задачи для наращивания системы охраны границы. Сообщается, что с борта патрульного вертолета Н125 глава Госпогранслужбы осмотрел границу по участку Житомирского пограничного отряда. Также он проверил использование пограничниками беспилотных авиационных комплексов и патрульных катеров на речном участке. Кроме того, он проинспектировал состояние охраны границы в пределах зоны отчуждения на участке отдела "Иванков". Кроме того, он посетил пункт пропуска "Вильча" - один из семи ныне функционирующих на украинско-белорусской границе.Особое внимание пограничники уделили "усилению участков границы с Белоруссией подразделениями быстрого реагирования".

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/litva-1735322686.html

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задержание основателя telegram-канала nexta, сергей дейнеко, белоруссия, украина, в мире