На Украине заявили о необходимости усилить границу с Белоруссией
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КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что государству необходимо продолжать наращивать систему охраны на всем участке границы с Белоруссией, передает пресс-служба украинского МВД.
В мае Госпогранслужба Украины усилила границу с Белоруссией перед военными учениями "Запад-2021". С двадцать шестого мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. С 29 мая страна закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.
"Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения. И хотя на сегодня обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильна, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз", - цитирует Дейнеко пресс-служба министерства после его посещения украинско-белорусской границы.
Дейнеко проверил, как уже внедрены меры по усилению этого участка и определил дальнейшие задачи для наращивания системы охраны границы. Сообщается, что с борта патрульного вертолета Н125 глава Госпогранслужбы осмотрел границу по участку Житомирского пограничного отряда. Также он проверил использование пограничниками беспилотных авиационных комплексов и патрульных катеров на речном участке. Кроме того, он проинспектировал состояние охраны границы в пределах зоны отчуждения на участке отдела "Иванков". Кроме того, он посетил пункт пропуска "Вильча" - один из семи ныне функционирующих на украинско-белорусской границе.
Особое внимание пограничники уделили "усилению участков границы с Белоруссией подразделениями быстрого реагирования".