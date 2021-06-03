https://ria.ru/20210603/ukraina-1735300167.html

"Лишить Украину независимости". Зачем Зеленскому "личная гвардия"

"Лишить Украину независимости". Зачем Зеленскому "личная гвардия" - РИА Новости, 03.06.2021

"Лишить Украину независимости". Зачем Зеленскому "личная гвардия"

Законопроект "О национальном сопротивлении", внесенный Владимиром Зеленским в Верховную раду, посвящен всенародному отпору оккупантам. Там упоминаются... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T08:00

2021-06-03T08:00

2021-06-03T08:03

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анатолий матиос

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Законопроект "О национальном сопротивлении", внесенный Владимиром Зеленским в Верховную раду, посвящен всенародному отпору оккупантам. Там упоминаются подразделения территориальной обороны и ополчения, подчиняющиеся главе государства. Очень похоже на добровольческие батальоны, неоднозначно зарекомендовавшие себя на поле боя и в тылу. Станут ли новые добробаты личной гвардией Зеленского — разбиралось РИА Новости. Герои тылаЗаконопроект сопровождается примечанием: "Определен президентом как неотложный". Авторы документа, рассуждая о всенародном отпоре врагу, предлагают населению партизанить в случае захвата страны. То есть предусмотрели катастрофический сценарий: утрату независимости. Движение сопротивления, как указано в проекте, — неотъемлемый элемент обороны Украины. Это "система военных, информационных и специальных мер, организация, планирование, подготовка и поддержка которых осуществляется с целью восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности".Политолог Владимир Воля по этому поводу ядовито заметил, что президент внес "закон о поражении Украины в случае прямой войны с Россией и действиях под российской оккупацией". Документ предусматривает создание подразделений территориальной обороны под командованием ВСУ и добровольческих формирований. В 2014-м, когда начался конфликт в Донбассе, так называемые добробаты передавали в оперативное подчинение Минобороны и отправляли в зону боевых действий. Кадровые офицеры не всегда были в восторге от такого пополнения. Генерал-майор ВСУ Петр Никитенко назвал добровольческий батальон "Донбасс" мародерами, бежавшими с поля боя под Иловайском. На это жаловался ветеран АТО Роман Кириченко. Под Иловайском особенно отличился батальон "Прикарпатье". "Оставили место несения службы, обнажили фланг и поехали через всю Украину со штатным оружием на школьных автобусах", — докладывал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.Добробаты переподчинили МВД, бессменно возглавляемому с той поры Арсеном Аваковым. В 2016-м министр отрицал, что эти подразделения можно использовать для давления на правительство, но признал: президент Петр Порошенко воспринимает их как угрозу. "Это ошибочные опасения… Да, там есть разные люди, но сердце этих структур — патриоты, они не будут конфликтовать с властью и наносить вред Украине, даже если у них есть к этой власти вопросы", — успокаивал Аваков главу государства.Как показали дальнейшие события, Порошенко беспокоился не зря: в 2019-м во время предвыборной кампании Аваков встал на сторону Зеленского, соперника действовавшего главы государства. К тому времени добробат "Азов" превратился в полк Нацгвардии МВД, при нем создали партию "Национальный корпус". Ее активисты преследовали Порошенко, стараясь сорвать его митинги. Когда бойцам предложили влиться в ряды Нацгвардии, спецназа Министерства внутренних дел или полиции, почти от сорока добробатов МВД, по словам Авакова, "остались только воспоминания и коллекция шевронов на столе". Но за этими добровольцами прочно закрепилась печальная слава мародеров и садистов. Самый яркий пример — рота "Торнадо", развлекавшаяся в тылу пытками и изнасилованиями. Среди "патриотов" было немало уголовников. На их "подвиги" в Луганской области обратили внимание правоохранительные органы, состоялся суд. Детали процесса скандальные: например, блогер Владимир Бойко опубликовал доказательства растления боевиками малолетнего ребенка. В 2017-м восьмерых бывших бойцов "Торнадо" за групповое изнасилование мужчины, мародерство, истязания и похищение мирных жителей приговорили к тюремному заключению. А их "побратимы" в следующем году устроили бунт в СИЗО Киева. Применили самодельные гранаты. Вмешалась Нацгвардия МВД. При обыске у заключенных обнаружили ключи от камер. Недавно СМИ сообщили, что "ветеранов" уже выпускают из-под стражи. Опасное население УкраиныВидимо, Зеленского все это не смущает. Издание "Страна.ua" обращает внимание на то, что законопроект ущемляет полномочия МВД. Предполагается, что новые добробаты примут "участие в обеспечении безопасности публичных мероприятий и порядка в населенных пунктах". А командирами в зонах территориальной обороны будут губернаторы или главы районных администраций, назначаемые президентом. Бывший боец добровольческого батальона, попросивший не называть его имени, считает, что закон "О национальном сопротивлении" надо понимать наоборот: власть создает отряды для подавления народных протестов. Он исходит из собственного опыта службы. "Это "айнзацгруппы" (карательные подразделения нацистской Германии. — Прим. ред.) для зачистки тех, кто пытается бороться. Других реальных угроз власти нет. Опасность для нее представляет только население, — рассуждает собеседник агентства. — Когда нас в 2014-м готовили к Донбассу, прямо говорили: если несознательные граждане изберут "ватного" мэра, то мы мэра поправим — на два метра в землю. Это эскадроны смерти или "тонтон-макуты" (гаитянское военизированное формирование и ультраправая политическая группировка. — Прим. ред.) — называйте как хотите". Криминальное прошлое бойцов "сопротивления" власть не смущает — наоборот, это позволит отвести подозрения в том, что государство как-то причастно к внесудебным расправам, продолжает собеседник. В качестве примера он приводит приговор активисту Евромайдана Сергею Стерненко — условный срок за похищение и пытки депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. "Это был показательный процесс, — уверен бывший добробатовец. — Населению демонстрируют, что даже если патриота поймали за руку, то ему ничего не будет. Это деморализует. А если он с уголовным прошлым или готов сесть в тюрьму, то еще лучше — убитого неугодного политика или лидера протеста можно записать в жертвы бытовой драки или сказать, что вроде на почве личных неприязненных отношений зарезали. Патриот же повысится в криминальной иерархии: будет на зоне сидеть, как на курорте — с девочками, наркотиками и едой из ресторана". Собеседник РИА Новости считает, что Зеленский превращается в серьезного политика и поэтому стремится поставить добровольческие формирования под контроль. "Он выучил уроки 2019-го, когда "азовцы" гоняли тряпками Порошенко, а тот от них бегал. Когда выяснилось, что Аваков со своей личной гвардией из батальонов и активистов — мощная фигура, влияющая на исход выборов. Зеленский пытается, где можно, получить независимость даже от тех, кто помог прийти ему к власти". Украинский политтехнолог Андрей Золотарев также видит в законопроекте направленность на обеспечение Зеленского силовым ресурсом: "Улица стала одним из элементов местной политики, а президент ее не контролирует прямо. И задача у документа именно такая, все это понимают".Если есть вооруженные силы, полиция, спецслужбы, создавать параллельные формирования для защиты государства бессмысленно. Ясно, что это отряды для решения внутриполитических задач.

https://ria.ru/20210403/donbass-1603981803.html

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Сторонники батальона "Азов" жгли дымовые шашки и файеры на митинге у Рады Активисты батальона "Азов" прошли маршем по центру Киева, а также провели митинг у здания Верховной рады. Смотрите на видео, как националисты жгли дымовые шашки и файеры на акции. 2021-06-03T08:00 true PT1M03S

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россия, страна.ua, анатолий матиос, вооруженные силы украины, петр порошенко, владимир зеленский, луганская область, украина