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"Лишить Украину независимости". Зачем Зеленскому "личная гвардия"
"Лишить Украину независимости". Зачем Зеленскому "личная гвардия" - РИА Новости, 03.06.2021
"Лишить Украину независимости". Зачем Зеленскому "личная гвардия"
Законопроект "О национальном сопротивлении", внесенный Владимиром Зеленским в Верховную раду, посвящен всенародному отпору оккупантам. Там упоминаются... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T08:00
2021-06-03T08:03
россия
страна.ua
анатолий матиос
вооруженные силы украины
петр порошенко
владимир зеленский
луганская область
украина
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Законопроект "О национальном сопротивлении", внесенный Владимиром Зеленским в Верховную раду, посвящен всенародному отпору оккупантам. Там упоминаются подразделения территориальной обороны и ополчения, подчиняющиеся главе государства. Очень похоже на добровольческие батальоны, неоднозначно зарекомендовавшие себя на поле боя и в тылу. Станут ли новые добробаты личной гвардией Зеленского — разбиралось РИА Новости. Герои тылаЗаконопроект сопровождается примечанием: "Определен президентом как неотложный". Авторы документа, рассуждая о всенародном отпоре врагу, предлагают населению партизанить в случае захвата страны. То есть предусмотрели катастрофический сценарий: утрату независимости. Движение сопротивления, как указано в проекте, — неотъемлемый элемент обороны Украины. Это "система военных, информационных и специальных мер, организация, планирование, подготовка и поддержка которых осуществляется с целью восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности".Политолог Владимир Воля по этому поводу ядовито заметил, что президент внес "закон о поражении Украины в случае прямой войны с Россией и действиях под российской оккупацией". Документ предусматривает создание подразделений территориальной обороны под командованием ВСУ и добровольческих формирований. В 2014-м, когда начался конфликт в Донбассе, так называемые добробаты передавали в оперативное подчинение Минобороны и отправляли в зону боевых действий. Кадровые офицеры не всегда были в восторге от такого пополнения. Генерал-майор ВСУ Петр Никитенко назвал добровольческий батальон "Донбасс" мародерами, бежавшими с поля боя под Иловайском. На это жаловался ветеран АТО Роман Кириченко. Под Иловайском особенно отличился батальон "Прикарпатье". "Оставили место несения службы, обнажили фланг и поехали через всю Украину со штатным оружием на школьных автобусах", — докладывал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.Добробаты переподчинили МВД, бессменно возглавляемому с той поры Арсеном Аваковым. В 2016-м министр отрицал, что эти подразделения можно использовать для давления на правительство, но признал: президент Петр Порошенко воспринимает их как угрозу. "Это ошибочные опасения… Да, там есть разные люди, но сердце этих структур — патриоты, они не будут конфликтовать с властью и наносить вред Украине, даже если у них есть к этой власти вопросы", — успокаивал Аваков главу государства.Как показали дальнейшие события, Порошенко беспокоился не зря: в 2019-м во время предвыборной кампании Аваков встал на сторону Зеленского, соперника действовавшего главы государства. К тому времени добробат "Азов" превратился в полк Нацгвардии МВД, при нем создали партию "Национальный корпус". Ее активисты преследовали Порошенко, стараясь сорвать его митинги. Когда бойцам предложили влиться в ряды Нацгвардии, спецназа Министерства внутренних дел или полиции, почти от сорока добробатов МВД, по словам Авакова, "остались только воспоминания и коллекция шевронов на столе". Но за этими добровольцами прочно закрепилась печальная слава мародеров и садистов. Самый яркий пример — рота "Торнадо", развлекавшаяся в тылу пытками и изнасилованиями. Среди "патриотов" было немало уголовников. На их "подвиги" в Луганской области обратили внимание правоохранительные органы, состоялся суд. Детали процесса скандальные: например, блогер Владимир Бойко опубликовал доказательства растления боевиками малолетнего ребенка. В 2017-м восьмерых бывших бойцов "Торнадо" за групповое изнасилование мужчины, мародерство, истязания и похищение мирных жителей приговорили к тюремному заключению. А их "побратимы" в следующем году устроили бунт в СИЗО Киева. Применили самодельные гранаты. Вмешалась Нацгвардия МВД. При обыске у заключенных обнаружили ключи от камер. Недавно СМИ сообщили, что "ветеранов" уже выпускают из-под стражи. Опасное население УкраиныВидимо, Зеленского все это не смущает. Издание "Страна.ua" обращает внимание на то, что законопроект ущемляет полномочия МВД. Предполагается, что новые добробаты примут "участие в обеспечении безопасности публичных мероприятий и порядка в населенных пунктах". А командирами в зонах территориальной обороны будут губернаторы или главы районных администраций, назначаемые президентом. Бывший боец добровольческого батальона, попросивший не называть его имени, считает, что закон "О национальном сопротивлении" надо понимать наоборот: власть создает отряды для подавления народных протестов. Он исходит из собственного опыта службы. "Это "айнзацгруппы" (карательные подразделения нацистской Германии. — Прим. ред.) для зачистки тех, кто пытается бороться. Других реальных угроз власти нет. Опасность для нее представляет только население, — рассуждает собеседник агентства. — Когда нас в 2014-м готовили к Донбассу, прямо говорили: если несознательные граждане изберут "ватного" мэра, то мы мэра поправим — на два метра в землю. Это эскадроны смерти или "тонтон-макуты" (гаитянское военизированное формирование и ультраправая политическая группировка. — Прим. ред.) — называйте как хотите". Криминальное прошлое бойцов "сопротивления" власть не смущает — наоборот, это позволит отвести подозрения в том, что государство как-то причастно к внесудебным расправам, продолжает собеседник. В качестве примера он приводит приговор активисту Евромайдана Сергею Стерненко — условный срок за похищение и пытки депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. "Это был показательный процесс, — уверен бывший добробатовец. — Населению демонстрируют, что даже если патриота поймали за руку, то ему ничего не будет. Это деморализует. А если он с уголовным прошлым или готов сесть в тюрьму, то еще лучше — убитого неугодного политика или лидера протеста можно записать в жертвы бытовой драки или сказать, что вроде на почве личных неприязненных отношений зарезали. Патриот же повысится в криминальной иерархии: будет на зоне сидеть, как на курорте — с девочками, наркотиками и едой из ресторана". Собеседник РИА Новости считает, что Зеленский превращается в серьезного политика и поэтому стремится поставить добровольческие формирования под контроль. "Он выучил уроки 2019-го, когда "азовцы" гоняли тряпками Порошенко, а тот от них бегал. Когда выяснилось, что Аваков со своей личной гвардией из батальонов и активистов — мощная фигура, влияющая на исход выборов. Зеленский пытается, где можно, получить независимость даже от тех, кто помог прийти ему к власти". Украинский политтехнолог Андрей Золотарев также видит в законопроекте направленность на обеспечение Зеленского силовым ресурсом: "Улица стала одним из элементов местной политики, а президент ее не контролирует прямо. И задача у документа именно такая, все это понимают".Если есть вооруженные силы, полиция, спецслужбы, создавать параллельные формирования для защиты государства бессмысленно. Ясно, что это отряды для решения внутриполитических задач.
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Сторонники батальона "Азов" жгли дымовые шашки и файеры на митинге у Рады
Активисты батальона "Азов" прошли маршем по центру Киева, а также провели митинг у здания Верховной рады. Смотрите на видео, как националисты жгли дымовые шашки и файеры на акции.
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россия, страна.ua, анатолий матиос, вооруженные силы украины, петр порошенко, владимир зеленский, луганская область, украина

"Лишить Украину независимости". Зачем Зеленскому "личная гвардия"

08:00 03.06.2021 (обновлено: 08:03 03.06.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Законопроект "О национальном сопротивлении", внесенный Владимиром Зеленским в Верховную раду, посвящен всенародному отпору оккупантам. Там упоминаются подразделения территориальной обороны и ополчения, подчиняющиеся главе государства. Очень похоже на добровольческие батальоны, неоднозначно зарекомендовавшие себя на поле боя и в тылу. Станут ли новые добробаты личной гвардией Зеленского — разбиралось РИА Новости.

Герои тыла

Законопроект сопровождается примечанием: "Определен президентом как неотложный". Авторы документа, рассуждая о всенародном отпоре врагу, предлагают населению партизанить в случае захвата страны. То есть предусмотрели катастрофический сценарий: утрату независимости.
Движение сопротивления, как указано в проекте, — неотъемлемый элемент обороны Украины. Это "система военных, информационных и специальных мер, организация, планирование, подготовка и поддержка которых осуществляется с целью восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности".
Политолог Владимир Воля по этому поводу ядовито заметил, что президент внес "закон о поражении Украины в случае прямой войны с Россией и действиях под российской оккупацией".
Документ предусматривает создание подразделений территориальной обороны под командованием ВСУ и добровольческих формирований. В 2014-м, когда начался конфликт в Донбассе, так называемые добробаты передавали в оперативное подчинение Минобороны и отправляли в зону боевых действий. Кадровые офицеры не всегда были в восторге от такого пополнения.
Генерал-майор ВСУ Петр Никитенко назвал добровольческий батальон "Донбасс" мародерами, бежавшими с поля боя под Иловайском. На это жаловался ветеран АТО Роман Кириченко.
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Азов" приняли присягу в Киеве. 2014 год
Бойцы батальона Азов приняли присягу в Киеве. 2014 год - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Бойцы батальона "Азов" приняли присягу в Киеве. 2014 год
Под Иловайском особенно отличился батальон "Прикарпатье". "Оставили место несения службы, обнажили фланг и поехали через всю Украину со штатным оружием на школьных автобусах", — докладывал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Добробаты переподчинили МВД, бессменно возглавляемому с той поры Арсеном Аваковым. В 2016-м министр отрицал, что эти подразделения можно использовать для давления на правительство, но признал: президент Петр Порошенко воспринимает их как угрозу. "Это ошибочные опасения… Да, там есть разные люди, но сердце этих структур — патриоты, они не будут конфликтовать с властью и наносить вред Украине, даже если у них есть к этой власти вопросы", — успокаивал Аваков главу государства.
Как показали дальнейшие события, Порошенко беспокоился не зря: в 2019-м во время предвыборной кампании Аваков встал на сторону Зеленского, соперника действовавшего главы государства. К тому времени добробат "Азов" превратился в полк Нацгвардии МВД, при нем создали партию "Национальный корпус". Ее активисты преследовали Порошенко, стараясь сорвать его митинги.
Когда бойцам предложили влиться в ряды Нацгвардии, спецназа Министерства внутренних дел или полиции, почти от сорока добробатов МВД, по словам Авакова, "остались только воспоминания и коллекция шевронов на столе". Но за этими добровольцами прочно закрепилась печальная слава мародеров и садистов.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Самый яркий пример — рота "Торнадо", развлекавшаяся в тылу пытками и изнасилованиями. Среди "патриотов" было немало уголовников. На их "подвиги" в Луганской области обратили внимание правоохранительные органы, состоялся суд. Детали процесса скандальные: например, блогер Владимир Бойко опубликовал доказательства растления боевиками малолетнего ребенка.
В 2017-м восьмерых бывших бойцов "Торнадо" за групповое изнасилование мужчины, мародерство, истязания и похищение мирных жителей приговорили к тюремному заключению. А их "побратимы" в следующем году устроили бунт в СИЗО Киева. Применили самодельные гранаты. Вмешалась Нацгвардия МВД. При обыске у заключенных обнаружили ключи от камер. Недавно СМИ сообщили, что "ветеранов" уже выпускают из-под стражи.

Опасное население Украины

Видимо, Зеленского все это не смущает. Издание "Страна.ua" обращает внимание на то, что законопроект ущемляет полномочия МВД. Предполагается, что новые добробаты примут "участие в обеспечении безопасности публичных мероприятий и порядка в населенных пунктах". А командирами в зонах территориальной обороны будут губернаторы или главы районных администраций, назначаемые президентом.
Бывший боец добровольческого батальона, попросивший не называть его имени, считает, что закон "О национальном сопротивлении" надо понимать наоборот: власть создает отряды для подавления народных протестов. Он исходит из собственного опыта службы.
"Это "айнзацгруппы" (карательные подразделения нацистской Германии. — Прим. ред.) для зачистки тех, кто пытается бороться. Других реальных угроз власти нет. Опасность для нее представляет только население, — рассуждает собеседник агентства. — Когда нас в 2014-м готовили к Донбассу, прямо говорили: если несознательные граждане изберут "ватного" мэра, то мы мэра поправим — на два метра в землю. Это эскадроны смерти или "тонтон-макуты" (гаитянское военизированное формирование и ультраправая политическая группировка. — Прим. ред.) — называйте как хотите".
Криминальное прошлое бойцов "сопротивления" власть не смущает — наоборот, это позволит отвести подозрения в том, что государство как-то причастно к внесудебным расправам, продолжает собеседник. В качестве примера он приводит приговор активисту Евромайдана Сергею Стерненко — условный срок за похищение и пытки депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.
"Это был показательный процесс, — уверен бывший добробатовец. — Населению демонстрируют, что даже если патриота поймали за руку, то ему ничего не будет. Это деморализует. А если он с уголовным прошлым или готов сесть в тюрьму, то еще лучше — убитого неугодного политика или лидера протеста можно записать в жертвы бытовой драки или сказать, что вроде на почве личных неприязненных отношений зарезали. Патриот же повысится в криминальной иерархии: будет на зоне сидеть, как на курорте — с девочками, наркотиками и едой из ресторана".
Украинский военнослужащий в траншее возле села Водяное, Украина - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 08:00
"Зеленского гонят в атаку". С чем связано обострение в Донбассе
Собеседник РИА Новости считает, что Зеленский превращается в серьезного политика и поэтому стремится поставить добровольческие формирования под контроль. "Он выучил уроки 2019-го, когда "азовцы" гоняли тряпками Порошенко, а тот от них бегал. Когда выяснилось, что Аваков со своей личной гвардией из батальонов и активистов — мощная фигура, влияющая на исход выборов. Зеленский пытается, где можно, получить независимость даже от тех, кто помог прийти ему к власти".
Украинский политтехнолог Андрей Золотарев также видит в законопроекте направленность на обеспечение Зеленского силовым ресурсом: "Улица стала одним из элементов местной политики, а президент ее не контролирует прямо. И задача у документа именно такая, все это понимают".
Если есть вооруженные силы, полиция, спецслужбы, создавать параллельные формирования для защиты государства бессмысленно. Ясно, что это отряды для решения внутриполитических задач.
 
РоссияСтрана.uaАнатолий МатиосВооруженные силы УкраиныПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийЛуганская областьУкраина
 
 
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