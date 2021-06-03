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"Роснефть" нарастила долю трудноизвлекаемой нефти до 10,2%

"Роснефть" нарастила долю трудноизвлекаемой нефти до 10,2% - РИА Новости, 03.06.2021

"Роснефть" нарастила долю трудноизвлекаемой нефти до 10,2%

"Роснефть" в 2020 году нарастила долю добычи трудноизвлекаемых запасов с 9,7% до 10,2%, объем добычи составил 19,7 миллиона тонн, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T08:24

2021-06-03T08:24

2021-06-03T09:04

петербургский международный экономический форум

цены на нефть

андрей поляков

петербургский международный экономический форум (фонд)

роснефть

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Роснефть" в 2020 году нарастила долю добычи трудноизвлекаемых запасов с 9,7% до 10,2%, объем добычи составил 19,7 миллиона тонн, рассказал в интервью РИА Новости главный геолог компании Андрей Поляков на полях ПМЭФ."Доля добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) по компании выросла с 9,7% в 2019 году до 10,2% в 2020 году. Также в 2020 году на 20% относительно предыдущего года вырос действующий фонд добывающих скважин на объектах ТРИЗ и составил по результатам года более 4,8 тысячи скважин", - сказал Поляков.Объем добычи из залежей, отнесенных к ТРИЗ, на фоне ограничений по новому соглашению ОПЕК+ в 2020 году составил 19,7 миллиона тонн. Портфель активов ТРИЗ компании насчитывает более 120 участков с извлекаемыми запасами нефти более 4 миллиардов тонн, основные из них - на территории деятельности "РН-Юганскнефтегаз"."В ближайшие годы основной объем добычи из залежей ТРИЗ планируется на месторождениях Западной Сибири за счет разработки низкопроницаемых пластов тюменской свиты и ачимовских отложений", - добавил Поляков.Добыча нефти и конденсата "Роснефти" в 2020 году составила 204,51 миллиона тонн.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/neft-1735191560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, андрей поляков, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, экономика