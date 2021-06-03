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"Роснефть" нарастила долю трудноизвлекаемой нефти до 10,2%
"Роснефть" нарастила долю трудноизвлекаемой нефти до 10,2% - РИА Новости, 03.06.2021
"Роснефть" нарастила долю трудноизвлекаемой нефти до 10,2%
"Роснефть" в 2020 году нарастила долю добычи трудноизвлекаемых запасов с 9,7% до 10,2%, объем добычи составил 19,7 миллиона тонн, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T08:24
2021-06-03T09:04
петербургский международный экономический форум
цены на нефть
андрей поляков
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Роснефть" в 2020 году нарастила долю добычи трудноизвлекаемых запасов с 9,7% до 10,2%, объем добычи составил 19,7 миллиона тонн, рассказал в интервью РИА Новости главный геолог компании Андрей Поляков на полях ПМЭФ."Доля добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) по компании выросла с 9,7% в 2019 году до 10,2% в 2020 году. Также в 2020 году на 20% относительно предыдущего года вырос действующий фонд добывающих скважин на объектах ТРИЗ и составил по результатам года более 4,8 тысячи скважин", - сказал Поляков.Объем добычи из залежей, отнесенных к ТРИЗ, на фоне ограничений по новому соглашению ОПЕК+ в 2020 году составил 19,7 миллиона тонн. Портфель активов ТРИЗ компании насчитывает более 120 участков с извлекаемыми запасами нефти более 4 миллиардов тонн, основные из них - на территории деятельности "РН-Юганскнефтегаз"."В ближайшие годы основной объем добычи из залежей ТРИЗ планируется на месторождениях Западной Сибири за счет разработки низкопроницаемых пластов тюменской свиты и ачимовских отложений", - добавил Поляков.Добыча нефти и конденсата "Роснефти" в 2020 году составила 204,51 миллиона тонн.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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цены на нефть, андрей поляков, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, экономика

"Роснефть" нарастила долю трудноизвлекаемой нефти до 10,2%

08:24 03.06.2021 (обновлено: 09:04 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОператор по добычи нефти на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
Оператор по добычи нефти на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Роснефть" в 2020 году нарастила долю добычи трудноизвлекаемых запасов с 9,7% до 10,2%, объем добычи составил 19,7 миллиона тонн, рассказал в интервью РИА Новости главный геолог компании Андрей Поляков на полях ПМЭФ.
"Доля добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) по компании выросла с 9,7% в 2019 году до 10,2% в 2020 году. Также в 2020 году на 20% относительно предыдущего года вырос действующий фонд добывающих скважин на объектах ТРИЗ и составил по результатам года более 4,8 тысячи скважин", - сказал Поляков.
Объем добычи из залежей, отнесенных к ТРИЗ, на фоне ограничений по новому соглашению ОПЕК+ в 2020 году составил 19,7 миллиона тонн. Портфель активов ТРИЗ компании насчитывает более 120 участков с извлекаемыми запасами нефти более 4 миллиардов тонн, основные из них - на территории деятельности "РН-Юганскнефтегаз".
"В ближайшие годы основной объем добычи из залежей ТРИЗ планируется на месторождениях Западной Сибири за счет разработки низкопроницаемых пластов тюменской свиты и ачимовских отложений", - добавил Поляков.
Добыча нефти и конденсата "Роснефти" в 2020 году составила 204,51 миллиона тонн.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумЦены на нефтьАндрей ПоляковПетербургский международный экономический форум (фонд)РоснефтьЭкономика
 
 
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