"Роснефть" нарастила долю трудноизвлекаемой нефти до 10,2%
08:24 03.06.2021 (обновлено: 09:04 03.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОператор по добычи нефти на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Роснефть" в 2020 году нарастила долю добычи трудноизвлекаемых запасов с 9,7% до 10,2%, объем добычи составил 19,7 миллиона тонн, рассказал в интервью РИА Новости главный геолог компании Андрей Поляков на полях ПМЭФ.
"Доля добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) по компании выросла с 9,7% в 2019 году до 10,2% в 2020 году. Также в 2020 году на 20% относительно предыдущего года вырос действующий фонд добывающих скважин на объектах ТРИЗ и составил по результатам года более 4,8 тысячи скважин", - сказал Поляков.
Объем добычи из залежей, отнесенных к ТРИЗ, на фоне ограничений по новому соглашению ОПЕК+ в 2020 году составил 19,7 миллиона тонн. Портфель активов ТРИЗ компании насчитывает более 120 участков с извлекаемыми запасами нефти более 4 миллиардов тонн, основные из них - на территории деятельности "РН-Юганскнефтегаз".
"В ближайшие годы основной объем добычи из залежей ТРИЗ планируется на месторождениях Западной Сибири за счет разработки низкопроницаемых пластов тюменской свиты и ачимовских отложений", - добавил Поляков.
Добыча нефти и конденсата "Роснефти" в 2020 году составила 204,51 миллиона тонн.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.