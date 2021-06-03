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Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа - РИА Новости, 03.06.2021
Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
Следователи в Кабардино-Балкарии с помощью полиграфа раскрыли совершенное больше 10 лет назад убийство, подозреваемой по делу стала жена убитого мужчины,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T23:09
2021-06-03T23:09
2021-06-03T23:09
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кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 3 июн - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии с помощью полиграфа раскрыли совершенное больше 10 лет назад убийство, подозреваемой по делу стала жена убитого мужчины, сообщает региональное СУСК РФ.По данным ведомства, больше 10 лет назад было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя Прохладненского района.Уточняется, что результаты тестирования показали, что обследуемая - падчерица пропавшего мужчины - располагает информацией о том, что отчим стал жертвой преступления."В ходе дальнейшей работы были получены сведения, что мужчина был убит женой, а его тело сожжено. Допрошенная по обстоятельствам дела жена убитого созналась, что в ходе бытового конфликта она лишила мужчину жизни, а его тело действительно сожгла", - сообщает ведомство.
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россия, кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия
НАЛЬЧИК, 3 июн - РИА Новости.
Следователи в Кабардино-Балкарии
с помощью полиграфа раскрыли совершенное больше 10 лет назад убийство, подозреваемой по делу стала жена убитого мужчины, сообщает региональное СУСК РФ.
По данным ведомства, больше 10 лет назад было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя Прохладненского района.
"Долгое время члены семьи утверждали, что им ничего неизвестно о местонахождении мужчины. Однако преступление удалось раскрыть благодаря профессионально спланированной и проведённой психофизиологической судебной экспертизе с применением полиграфа, проведенной сотрудниками следственного управления", - говорится в сообщении.
Уточняется, что результаты тестирования показали, что обследуемая - падчерица пропавшего мужчины - располагает информацией о том, что отчим стал жертвой преступления.
"В ходе дальнейшей работы были получены сведения, что мужчина был убит женой, а его тело сожжено. Допрошенная по обстоятельствам дела жена убитого созналась, что в ходе бытового конфликта она лишила мужчину жизни, а его тело действительно сожгла", - сообщает ведомство.