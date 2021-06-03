https://ria.ru/20210603/ubiystvo-1735527768.html

Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа

Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа - РИА Новости, 03.06.2021

Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа

Следователи в Кабардино-Балкарии с помощью полиграфа раскрыли совершенное больше 10 лет назад убийство, подозреваемой по делу стала жена убитого мужчины,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T23:09

2021-06-03T23:09

2021-06-03T23:09

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 3 июн - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии с помощью полиграфа раскрыли совершенное больше 10 лет назад убийство, подозреваемой по делу стала жена убитого мужчины, сообщает региональное СУСК РФ.По данным ведомства, больше 10 лет назад было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя Прохладненского района.Уточняется, что результаты тестирования показали, что обследуемая - падчерица пропавшего мужчины - располагает информацией о том, что отчим стал жертвой преступления."В ходе дальнейшей работы были получены сведения, что мужчина был убит женой, а его тело сожжено. Допрошенная по обстоятельствам дела жена убитого созналась, что в ходе бытового конфликта она лишила мужчину жизни, а его тело действительно сожгла", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210602/sud-1735336324.html

россия

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россия, кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия