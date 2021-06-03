Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210603/tsyganov-1735284818.html
Евгений Цыганов признался, каково быть многодетным отцом
Евгений Цыганов признался, каково быть многодетным отцом - РИА Новости, 03.06.2021
Евгений Цыганов признался, каково быть многодетным отцом
Евгений Цыганов раскрыл, каково быть многодетным родителем. Об этом он рассказал в программе "Скажи Гордеевой". РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T05:22
2021-06-03T05:22
развод
шоубиз
знаменитости
звезды
юлия снигирь
евгений цыганов
дети
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152801/40/1528014054_0:202:2632:1683_1920x0_80_0_0_e3c46461f22ee89e7dbe644a75429866.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Евгений Цыганов раскрыл, каково быть многодетным родителем. Об этом он рассказал в программе "Скажи Гордеевой".На вопрос журналистки, считает ли он себя "классным отцом", актер ответил: "Конечно. Роскошный. Всем бы такого". Цыганов поделился, что старается проводить отпуск с детьми, если не получается собраться всем вместе, то он берет с собой хотя бы нескольких. Актер признался, что не представлял, что у него будет восемь детей, тем не менее многодетным отцом, по его словам, ему быть нетяжело. У актера семь детей от Ирины Леоновой. Его старшая дочь Полина родилась в 2005 году. В 2016 Цыганов стал отцом в восьмой раз — у него появился сын Федор. Мама мальчика — Юлия Снигирь.
https://ria.ru/20210602/vitas-1735223837.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152801/40/1528014054_0:0:2632:1974_1920x0_80_0_0_2283b4f073ee4f99597ce0bcc6277f76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
развод, знаменитости, звезды, юлия снигирь, евгений цыганов, дети, семья

Евгений Цыганов признался, каково быть многодетным отцом

05:22 03.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский актер Евгений Цыганов
Российский актер Евгений Цыганов - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Евгений Цыганов раскрыл, каково быть многодетным родителем. Об этом он рассказал в программе "Скажи Гордеевой".
На вопрос журналистки, считает ли он себя "классным отцом", актер ответил: "Конечно. Роскошный. Всем бы такого".
Цыганов поделился, что старается проводить отпуск с детьми, если не получается собраться всем вместе, то он берет с собой хотя бы нескольких.
Актер признался, что не представлял, что у него будет восемь детей, тем не менее многодетным отцом, по его словам, ему быть нетяжело.

"Мне кто-то говорил, что столько детей – можно с ума сойти. А я говорю, можно с ума сойти и без детей вовсе. Причем, значительно реальнее сойти с ума именно без детей. А с таким количеством детей нет возможности сойти с ума, потому что надо держать руку на пульсе и как-то немножечко этот общий хаос контролировать", — говорит Евгений Цыганов.

У актера семь детей от Ирины Леоновой. Его старшая дочь Полина родилась в 2005 году. В 2016 Цыганов стал отцом в восьмой раз — у него появился сын Федор. Мама мальчика — Юлия Снигирь.
Певец Витас - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 13:35Шоубиз
У Витаса родился третий ребенок
 
ШоубизРазводЗнаменитостизвездыЮлия СнигирьЕвгений ЦыгановДетиСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния