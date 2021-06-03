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Евгений Цыганов признался, каково быть многодетным отцом
Евгений Цыганов признался, каково быть многодетным отцом - РИА Новости, 03.06.2021
Евгений Цыганов признался, каково быть многодетным отцом
Евгений Цыганов раскрыл, каково быть многодетным родителем. Об этом он рассказал в программе "Скажи Гордеевой". РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T05:22
2021-06-03T05:22
2021-06-03T05:22
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семья
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Евгений Цыганов раскрыл, каково быть многодетным родителем. Об этом он рассказал в программе "Скажи Гордеевой".На вопрос журналистки, считает ли он себя "классным отцом", актер ответил: "Конечно. Роскошный. Всем бы такого". Цыганов поделился, что старается проводить отпуск с детьми, если не получается собраться всем вместе, то он берет с собой хотя бы нескольких. Актер признался, что не представлял, что у него будет восемь детей, тем не менее многодетным отцом, по его словам, ему быть нетяжело. У актера семь детей от Ирины Леоновой. Его старшая дочь Полина родилась в 2005 году. В 2016 Цыганов стал отцом в восьмой раз — у него появился сын Федор. Мама мальчика — Юлия Снигирь.
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развод, знаменитости, звезды, юлия снигирь, евгений цыганов, дети, семья
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Евгений Цыганов раскрыл, каково быть многодетным родителем. Об этом он рассказал
в программе "Скажи Гордеевой".
На вопрос журналистки, считает ли он себя "классным отцом", актер ответил: "Конечно. Роскошный. Всем бы такого".
Цыганов поделился, что старается проводить отпуск с детьми, если не получается собраться всем вместе, то он берет с собой хотя бы нескольких.
Актер признался, что не представлял, что у него будет восемь детей, тем не менее многодетным отцом, по его словам, ему быть нетяжело.
"Мне кто-то говорил, что столько детей – можно с ума сойти. А я говорю, можно с ума сойти и без детей вовсе. Причем, значительно реальнее сойти с ума именно без детей. А с таким количеством детей нет возможности сойти с ума, потому что надо держать руку на пульсе и как-то немножечко этот общий хаос контролировать", — говорит Евгений Цыганов.
У актера семь детей от Ирины Леоновой. Его старшая дочь Полина родилась в 2005 году. В 2016 Цыганов стал отцом в восьмой раз — у него появился сын Федор. Мама мальчика — Юлия Снигирь.