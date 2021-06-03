https://ria.ru/20210603/tsyganov-1735284818.html

Евгений Цыганов признался, каково быть многодетным отцом

Евгений Цыганов признался, каково быть многодетным отцом - РИА Новости, 03.06.2021

Евгений Цыганов признался, каково быть многодетным отцом

Евгений Цыганов раскрыл, каково быть многодетным родителем. Об этом он рассказал в программе "Скажи Гордеевой". РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T05:22

2021-06-03T05:22

2021-06-03T05:22

развод

шоубиз

знаменитости

звезды

юлия снигирь

евгений цыганов

дети

семья

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Евгений Цыганов раскрыл, каково быть многодетным родителем. Об этом он рассказал в программе "Скажи Гордеевой".На вопрос журналистки, считает ли он себя "классным отцом", актер ответил: "Конечно. Роскошный. Всем бы такого". Цыганов поделился, что старается проводить отпуск с детьми, если не получается собраться всем вместе, то он берет с собой хотя бы нескольких. Актер признался, что не представлял, что у него будет восемь детей, тем не менее многодетным отцом, по его словам, ему быть нетяжело. У актера семь детей от Ирины Леоновой. Его старшая дочь Полина родилась в 2005 году. В 2016 Цыганов стал отцом в восьмой раз — у него появился сын Федор. Мама мальчика — Юлия Снигирь.

https://ria.ru/20210602/vitas-1735223837.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, знаменитости, звезды, юлия снигирь, евгений цыганов, дети, семья