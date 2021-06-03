https://ria.ru/20210603/tseny-1735390230.html

Набиуллина прокомментировала ситуацию с ценами на продукты

Набиуллина прокомментировала ситуацию с ценами на продукты - РИА Новости, 03.06.2021

Набиуллина прокомментировала ситуацию с ценами на продукты

Эффект от административного регулирования цен на продовольствие в РФ очень ограничен, ЦБ оценивает его влияние на инфляцию менее 1 процентного пункта, заявила... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:46

2021-06-03T11:46

2021-06-03T12:45

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Эффект от административного регулирования цен на продовольствие в РФ очень ограничен, ЦБ оценивает его влияние на инфляцию менее 1 процентного пункта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина РИА Новости на полях ПМЭФ-2021."Потому что и само административное сдерживание цен на продовольствие дало какой-то эффект, но он очень ограниченный. На наш взгляд, это меньше одного процентного пункта - несколько десятых процентного пункта влияния. Хотя его оценить очень тяжело - потому что есть не только прямые, но и косвенные эффекты. Не думаем, что завершение соглашений приведёт к какому-то серьёзному изменению траектории инфляции", - добавила глава ЦБ.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Кроме того, в начале этого года были повышены до запретительного уровня экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, введены пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квота на экспорт зерновых культур.Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок в России, заключенные в конце прошлого года, завершили свое действие 1 июня. Однако договоренности в отношении подсолнечного масла сохраняются: розничные цены на него будут фиксированными до октября.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика