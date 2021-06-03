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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/tseny-1735390230.html
Набиуллина прокомментировала ситуацию с ценами на продукты
Набиуллина прокомментировала ситуацию с ценами на продукты - РИА Новости, 03.06.2021
Набиуллина прокомментировала ситуацию с ценами на продукты
Эффект от административного регулирования цен на продовольствие в РФ очень ограничен, ЦБ оценивает его влияние на инфляцию менее 1 процентного пункта, заявила... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:46
2021-06-03T12:45
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Эффект от административного регулирования цен на продовольствие в РФ очень ограничен, ЦБ оценивает его влияние на инфляцию менее 1 процентного пункта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина РИА Новости на полях ПМЭФ-2021."Потому что и само административное сдерживание цен на продовольствие дало какой-то эффект, но он очень ограниченный. На наш взгляд, это меньше одного процентного пункта - несколько десятых процентного пункта влияния. Хотя его оценить очень тяжело - потому что есть не только прямые, но и косвенные эффекты. Не думаем, что завершение соглашений приведёт к какому-то серьёзному изменению траектории инфляции", - добавила глава ЦБ.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Кроме того, в начале этого года были повышены до запретительного уровня экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, введены пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квота на экспорт зерновых культур.Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок в России, заключенные в конце прошлого года, завершили свое действие 1 июня. Однако договоренности в отношении подсолнечного масла сохраняются: розничные цены на него будут фиксированными до октября.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина прокомментировала ситуацию с ценами на продукты

11:46 03.06.2021 (обновлено: 12:45 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Эффект от административного регулирования цен на продовольствие в РФ очень ограничен, ЦБ оценивает его влияние на инфляцию менее 1 процентного пункта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина РИА Новости на полях ПМЭФ-2021.
"Мы не ожидаем скачка, но, конечно, будем мониторить ситуацию", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, не будет ли скачка цен на продовольствие в РФ по мере завершения действия соглашения о сдерживании цен на отдельные продукты.
"Потому что и само административное сдерживание цен на продовольствие дало какой-то эффект, но он очень ограниченный. На наш взгляд, это меньше одного процентного пункта - несколько десятых процентного пункта влияния. Хотя его оценить очень тяжело - потому что есть не только прямые, но и косвенные эффекты. Не думаем, что завершение соглашений приведёт к какому-то серьёзному изменению траектории инфляции", - добавила глава ЦБ.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Кроме того, в начале этого года были повышены до запретительного уровня экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, введены пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квота на экспорт зерновых культур.
Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок в России, заключенные в конце прошлого года, завершили свое действие 1 июня. Однако договоренности в отношении подсолнечного масла сохраняются: розничные цены на него будут фиксированными до октября.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой
18 декабря 2020, 19:32Инфографика
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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