https://ria.ru/20210603/tseny-1735375654.html

Ситуация с высокими ценами беспокоит правительство, заявил Силуанов

Ситуация с высокими ценами беспокоит правительство, заявил Силуанов - РИА Новости, 03.06.2021

Ситуация с высокими ценами беспокоит правительство, заявил Силуанов

Высокие цены беспокоят правительство, но жесткого административного регулирования цен в России нет, есть много других механизмов, заявил министр финансов Антон... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:45

2021-06-03T10:45

2021-06-03T11:08

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

антон силуанов

правительство рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735365667_0:138:3222:1950_1920x0_80_0_0_df91043edd5f851af974072bf17a1ca0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Высокие цены беспокоят правительство, но жесткого административного регулирования цен в России нет, есть много других механизмов, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума."Нет такого, что мы говорим, что завтра в магазинах хлеб продается по 100 рублей. Поэтому здесь не надо чересчур перегревать эту ситуацию. Да, нас это беспокоит, ситуация с высокими ценами беспокоит. Но есть много рыночных инструментов. Моя такая позиция, что жесткого административного ценообразования у нас нет. У нас достаточно механизмов", - сказал он на сессии ПМЭФ "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), антон силуанов, правительство рф, экономика