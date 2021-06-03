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Ситуация с высокими ценами беспокоит правительство, заявил Силуанов
Ситуация с высокими ценами беспокоит правительство, заявил Силуанов - РИА Новости, 03.06.2021
Ситуация с высокими ценами беспокоит правительство, заявил Силуанов
Высокие цены беспокоят правительство, но жесткого административного регулирования цен в России нет, есть много других механизмов, заявил министр финансов Антон... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:45
2021-06-03T10:45
2021-06-03T11:08
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
антон силуанов
правительство рф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Высокие цены беспокоят правительство, но жесткого административного регулирования цен в России нет, есть много других механизмов, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума."Нет такого, что мы говорим, что завтра в магазинах хлеб продается по 100 рублей. Поэтому здесь не надо чересчур перегревать эту ситуацию. Да, нас это беспокоит, ситуация с высокими ценами беспокоит. Но есть много рыночных инструментов. Моя такая позиция, что жесткого административного ценообразования у нас нет. У нас достаточно механизмов", - сказал он на сессии ПМЭФ "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), антон силуанов, правительство рф, экономика