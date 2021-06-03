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В Барнауле дети сбросили бутылку с балкона и сломали мальчику позвоночник
В Барнауле дети сбросили бутылку с балкона и сломали мальчику позвоночник - РИА Новости, 03.06.2021
В Барнауле дети сбросили бутылку с балкона и сломали мальчику позвоночник
В Барнауле дети баловались и сбросили с балкона пластиковую бутылку с водой, которая попала в одиннадцатилетнего мальчика, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:16
2021-06-03T15:07
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 3 июн — РИА Новости. В Барнауле дети баловались и сбросили с балкона пластиковую бутылку с водой, которая попала в одиннадцатилетнего мальчика, сообщили местные СМИ.Инцидент произошел на Взлетной улице. Компания скинула с 15 этажа дома пятилитровую емкость. Пострадавшего госпитализировали с переломом позвоночника.В пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю РИА Новости подтвердили эту информацию. Состояние ребенка, как подчеркнули в ведомстве, не вызывает опасений.Следователи осмотрели место происшествия, начали предварительную проверку.
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следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия

В Барнауле дети сбросили бутылку с балкона и сломали мальчику позвоночник

14:16 03.06.2021 (обновлено: 15:07 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАРНАУЛ, 3 июн — РИА Новости. В Барнауле дети баловались и сбросили с балкона пластиковую бутылку с водой, которая попала в одиннадцатилетнего мальчика, сообщили местные СМИ.
Инцидент произошел на Взлетной улице. Компания скинула с 15 этажа дома пятилитровую емкость. Пострадавшего госпитализировали с переломом позвоночника.
В пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю РИА Новости подтвердили эту информацию.
Состояние ребенка, как подчеркнули в ведомстве, не вызывает опасений.

"Он в больнице, под контролем врачей", — добавили там.

Следователи осмотрели место происшествия, начали предварительную проверку.
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Следственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайБарнаулПроисшествия
 
 
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