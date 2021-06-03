https://ria.ru/20210603/travma-1735433262.html

В Барнауле дети сбросили бутылку с балкона и сломали мальчику позвоночник

В Барнауле дети сбросили бутылку с балкона и сломали мальчику позвоночник - РИА Новости, 03.06.2021

В Барнауле дети сбросили бутылку с балкона и сломали мальчику позвоночник

В Барнауле дети баловались и сбросили с балкона пластиковую бутылку с водой, которая попала в одиннадцатилетнего мальчика, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:16

2021-06-03T14:16

2021-06-03T15:07

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

барнаул

происшествия

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БАРНАУЛ, 3 июн — РИА Новости. В Барнауле дети баловались и сбросили с балкона пластиковую бутылку с водой, которая попала в одиннадцатилетнего мальчика, сообщили местные СМИ.Инцидент произошел на Взлетной улице. Компания скинула с 15 этажа дома пятилитровую емкость. Пострадавшего госпитализировали с переломом позвоночника.В пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю РИА Новости подтвердили эту информацию. Состояние ребенка, как подчеркнули в ведомстве, не вызывает опасений.Следователи осмотрели место происшествия, начали предварительную проверку.

https://ria.ru/20200702/1573762594.html

алтайский край

барнаул

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия