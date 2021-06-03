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В Барнауле дети сбросили бутылку с балкона и сломали мальчику позвоночник
В Барнауле дети сбросили бутылку с балкона и сломали мальчику позвоночник - РИА Новости, 03.06.2021
В Барнауле дети сбросили бутылку с балкона и сломали мальчику позвоночник
В Барнауле дети баловались и сбросили с балкона пластиковую бутылку с водой, которая попала в одиннадцатилетнего мальчика, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:16
2021-06-03T14:16
2021-06-03T15:07
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 3 июн — РИА Новости. В Барнауле дети баловались и сбросили с балкона пластиковую бутылку с водой, которая попала в одиннадцатилетнего мальчика, сообщили местные СМИ.Инцидент произошел на Взлетной улице. Компания скинула с 15 этажа дома пятилитровую емкость. Пострадавшего госпитализировали с переломом позвоночника.В пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю РИА Новости подтвердили эту информацию. Состояние ребенка, как подчеркнули в ведомстве, не вызывает опасений.Следователи осмотрели место происшествия, начали предварительную проверку.
https://ria.ru/20200702/1573762594.html
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следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия