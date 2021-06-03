Пекин раздаст 40 млн юаней в рамках тестирования электронной валюты
МОСКВА, 3 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Пекин раздаст горожанам 40 миллионов юаней (6,3 миллиона долларов) в рамках второго раунда муниципального тестирования электронной валюты. Деньги будут раздаваться горожанам в виде электронных конвертов, которые будут разыгрываться через лотерею. В общей сложности власти эмитируют 200 тысяч конвертов с 200 юанями в каждом. Отоварить их можно будет в 2000 магазинов города.
Регистрация на розыгрыш электронных конвертов начнется 5 июня, а израсходовать полученные цифровые юани попросят с 11 по 20 число этого же месяца. Национальная пресса пишет, что широкого использования электронной валюты в китайской столице можно ожидать уже в 2022 году: на зимней Олимпиаде электронный юань будет уже доступен для расчетов не только гражданам КНР, но и иностранцам.
КНР приступила к разработке национальной электронной валюты еще в 2014 году, а в 2020-м вышла на финишную прямую: электронный юань начали активно тестировать. В рамках тестов власти уже бесплатно раздали 150 миллионов юаней 500 тысячам пользователей. Тесты проводятся в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне, Чэнду и Сучжоу.
Для расчетов китайской электронной валютой с мобильного телефона не будет требоваться подключения к сети или привязок к банковским картам. Как пояснил экс-председатель Банка Китая, а ныне – глава Всекитайской ассоциации онлайн-финансов Ли Лихуэй, "при расчетах в электронной валюте будет использоваться технология коммуникации ближнего поля NFC. Не нужно будет ни подключения к интернету, ни привязки к банковской карте. Кроме того, в отличие от мобильных платежных систем, можно будет проводить сразу очень крупные суммы".
Китай уже разрабатывает поправки к национальному законодательству, которые создадут правовую базу под использование электронного юаня. В частности, рассматриваются поправки к закону о Народном банке Китая (Центробанке), которые наделят его широкими полномочиями по операциям с электронной валютой и контроля над ними. По мнению экспертов, на разработку полноценной правовой базы для ведения электронного юаня в широкий оборот потребуется около двух лет. Директор института финансов при Уханьском политехническом университете Дун Дэнсин отметил, что введение национальной электронной валюты "позволит снизить издержки на эмиссию и транзакции, снизить риски подделок и повысить эффективность борьбы с отмыванием денег, поскольку транзакции с электронной валютой будет легче отслеживать".