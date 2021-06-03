https://ria.ru/20210603/tayna-1735476230.html

Ученые раскрыли тайну гигантских "зон смерти"

Ученые раскрыли тайну гигантских "зон смерти" - РИА Новости, 03.06.2021

Ученые раскрыли тайну гигантских "зон смерти"

Анализ отложений на дне Берингова моря за последние 1,2 миллиона лет, проведенный учеными из Калифорнийского университета, выявил связь между потеплением... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:07

2021-06-03T17:07

2021-06-03T17:41

берингово море

тихий океан

наука

в мире

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Ученые предупредили о гигантских "зонах смерти"

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Анализ отложений на дне Берингова моря за последние 1,2 миллиона лет, проведенный учеными из Калифорнийского университета, выявил связь между потеплением климата и появлением "зон смерти" с пониженным содержанием кислорода в северной части Тихого океана. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.Сообщается, что группа исследователей нашла свидетельства формирований "мертвых зон" в прошлом благодаря изучению слоев отложений в кернах, пробуренных в морском дне. В течение времени осадочные породы накапливаются и откладываются на морском дне. Организмы, обитающие в этих отложениях, нарушают их структуру, но в местах образования бескислородных зон структура сохранена, так как все организмы были убиты, уточнили ученые. Также в научной работе отметили, что для появления таких зон необязательно нужен процесс таяния ледников, достаточно теплого межледникового периода, как тот, в котором мы живем сейчас. В будущем исследовании группа ученых планирует выяснить границы и масштабы распространения "мертвых зон" в Тихом океане.

https://ria.ru/20210331/vulkany-1603553552.html

берингово море

тихий океан

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берингово море, тихий океан, наука, в мире