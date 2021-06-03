https://ria.ru/20210603/svr-1735417491.html

Нарышкин обсудил с главой КГБ Белоруссии противодействие агрессии Запада

Нарышкин обсудил с главой КГБ Белоруссии противодействие агрессии Запада - РИА Новости, 03.06.2021

Нарышкин обсудил с главой КГБ Белоруссии противодействие агрессии Запада

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудил в Витебске с председателем Комитета госбезопасности Белоруссии Иваном Тертелем взаимодействие... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:22

2021-06-03T13:22

2021-06-03T13:31

союзное государство

кгб белоруссии

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудил в Витебске с председателем Комитета госбезопасности Белоруссии Иваном Тертелем взаимодействие Москвы и Минска в условиях агрессивной политики США и стран Запада, сообщили в четверг в пресс-бюро СВР."Третьего июня 2021 года в Витебске состоялась рабочая встреча директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Ивана Тертеля. Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Белоруссии в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях", - говорится в сообщении.Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель на встрече в Витебске заявили о консолидации усилий для укрепления потенциала двух стран при противостоянии угрозам безопасности Союзного государства, сообщили в четверг в пресс-бюро СВР."На встрече отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении.Отмечается, что Запад ведет деструктивную деятельность, нацеленную. на "дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства".

https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html

https://ria.ru/20210518/zanaves-1732740768.html

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кгб белоруссии, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, белоруссия, в мире