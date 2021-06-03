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Нарышкин обсудил с главой КГБ Белоруссии противодействие агрессии Запада
Нарышкин обсудил с главой КГБ Белоруссии противодействие агрессии Запада - РИА Новости, 03.06.2021
Нарышкин обсудил с главой КГБ Белоруссии противодействие агрессии Запада
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудил в Витебске с председателем Комитета госбезопасности Белоруссии Иваном Тертелем взаимодействие... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:22
2021-06-03T13:31
союзное государство
кгб белоруссии
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудил в Витебске с председателем Комитета госбезопасности Белоруссии Иваном Тертелем взаимодействие Москвы и Минска в условиях агрессивной политики США и стран Запада, сообщили в четверг в пресс-бюро СВР."Третьего июня 2021 года в Витебске состоялась рабочая встреча директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Ивана Тертеля. Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Белоруссии в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях", - говорится в сообщении.Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель на встрече в Витебске заявили о консолидации усилий для укрепления потенциала двух стран при противостоянии угрозам безопасности Союзного государства, сообщили в четверг в пресс-бюро СВР."На встрече отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении.Отмечается, что Запад ведет деструктивную деятельность, нацеленную. на "дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства".
https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html
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кгб белоруссии, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, белоруссия, в мире

Нарышкин обсудил с главой КГБ Белоруссии противодействие агрессии Запада

13:22 03.06.2021 (обновлено: 13:31 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудил в Витебске с председателем Комитета госбезопасности Белоруссии Иваном Тертелем взаимодействие Москвы и Минска в условиях агрессивной политики США и стран Запада, сообщили в четверг в пресс-бюро СВР.
"Третьего июня 2021 года в Витебске состоялась рабочая встреча директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Ивана Тертеля. Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Белоруссии в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях", - говорится в сообщении.
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Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель на встрече в Витебске заявили о консолидации усилий для укрепления потенциала двух стран при противостоянии угрозам безопасности Союзного государства, сообщили в четверг в пресс-бюро СВР.
"На встрече отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Запад ведет деструктивную деятельность, нацеленную. на "дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства".
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Союзное государствоКГБ БелоруссииСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинБелоруссияВ мире
 
 
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