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Владельцы судна "Амур" не подтвердили его задержание в Японии
Владельцы судна "Амур" не подтвердили его задержание в Японии - РИА Новости, 03.06.2021
Владельцы судна "Амур" не подтвердили его задержание в Японии
Владельцы российской рыболовной шхуны "Амур", которая 26 мая столкнулась с японским судном у острова Хоккайдо, не подтверждают ее задержание в Японии в качестве РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T02:29
2021-06-03T02:29
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
россия
сахалин
невельск
корсаков
япония
в мире
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июн — РИА Новости. Владельцы российской рыболовной шхуны "Амур", которая 26 мая столкнулась с японским судном у острова Хоккайдо, не подтверждают ее задержание в Японии в качестве залога за выплату компенсаций, сообщили в четверг РИА Новости в компании "Амурское".Ранее в среду японское агентство Киодо сообщило, что суд в Японии задержал "Амур" как залог выплаты компенсаций за столкновение с японским судном. Позже генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин сообщил РИА Новости, что судно "Амур" задержано в Японии по гражданскому судебному делу об административном нарушении.По его словам, судно "Амур" должно выдвинуться к Сахалину в четверг-пятницу."Сегодня-завтра все должно завершиться, и судно должно выйти", — сказал представитель компании-судовладельца.Ранее сообщалось, что 26 мая российское судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту). Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось.Находившиеся на борту японского судна пять человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. С российской стороны пострадавших нет. Никто из членов экипажа не арестован. Капитан судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/sudno-1734545061.html
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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, сахалин, невельск, корсаков, япония, в мире

Владельцы судна "Амур" не подтвердили его задержание в Японии

02:29 03.06.2021
 
© AP Photo / Emily WangСотрудники береговой охраны Японии у островов Сэнкаку
Сотрудники береговой охраны Японии у островов Сэнкаку - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AP Photo / Emily Wang
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июн — РИА Новости. Владельцы российской рыболовной шхуны "Амур", которая 26 мая столкнулась с японским судном у острова Хоккайдо, не подтверждают ее задержание в Японии в качестве залога за выплату компенсаций, сообщили в четверг РИА Новости в компании "Амурское".
Ранее в среду японское агентство Киодо сообщило, что суд в Японии задержал "Амур" как залог выплаты компенсаций за столкновение с японским судном. Позже генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин сообщил РИА Новости, что судно "Амур" задержано в Японии по гражданскому судебному делу об административном нарушении.
"Ничего такого мы не можем комментировать, у нас официальных нет документов. Это все идут журналистские вбросы. Мы ничего не знаем пока. Официальных данных на этот счет у нас нет, откуда берут такие новости, я не знаю", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, судно "Амур" должно выдвинуться к Сахалину в четверг-пятницу.
"Сегодня-завтра все должно завершиться, и судно должно выйти", — сказал представитель компании-судовладельца.
Суда в проливе Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 11:01В мире
В Японии рассказали о расследовании инцидента с траулером РФ в Охотском море
Ранее сообщалось, что 26 мая российское судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту). Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось.
Находившиеся на борту японского судна пять человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. С российской стороны пострадавших нет. Никто из членов экипажа не арестован. Капитан судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии.
Кадры с места столкновения российского и японского судов в Охотском море
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Столкновение российского и японского судов возле ХоккайдоРоссияСахалинНевельскКорсаковЯпонияВ мире
 
 
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