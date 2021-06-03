https://ria.ru/20210603/sudno-1735348628.html

Владельцы судна "Амур" не подтвердили его задержание в Японии

Владельцы судна "Амур" не подтвердили его задержание в Японии - РИА Новости, 03.06.2021

Владельцы судна "Амур" не подтвердили его задержание в Японии

Владельцы российской рыболовной шхуны "Амур", которая 26 мая столкнулась с японским судном у острова Хоккайдо, не подтверждают ее задержание в Японии в качестве РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T02:29

2021-06-03T02:29

2021-06-03T02:29

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

россия

сахалин

невельск

корсаков

япония

в мире

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июн — РИА Новости. Владельцы российской рыболовной шхуны "Амур", которая 26 мая столкнулась с японским судном у острова Хоккайдо, не подтверждают ее задержание в Японии в качестве залога за выплату компенсаций, сообщили в четверг РИА Новости в компании "Амурское".Ранее в среду японское агентство Киодо сообщило, что суд в Японии задержал "Амур" как залог выплаты компенсаций за столкновение с японским судном. Позже генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин сообщил РИА Новости, что судно "Амур" задержано в Японии по гражданскому судебному делу об административном нарушении.По его словам, судно "Амур" должно выдвинуться к Сахалину в четверг-пятницу."Сегодня-завтра все должно завершиться, и судно должно выйти", — сказал представитель компании-судовладельца.Ранее сообщалось, что 26 мая российское судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту). Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось.Находившиеся на борту японского судна пять человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. С российской стороны пострадавших нет. Никто из членов экипажа не арестован. Капитан судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/sudno-1734545061.html

https://ria.ru/20210602/stolknovenie-1735224064.html

россия

сахалин

невельск

корсаков

япония

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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, сахалин, невельск, корсаков, япония, в мире