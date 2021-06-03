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Шоубиз
https://ria.ru/20210603/sud-1735509865.html
Нетиевский выиграл суд у "Уральских пельменей"
Нетиевский выиграл суд у "Уральских пельменей" - РИА Новости, 03.06.2021
Нетиевский выиграл суд у "Уральских пельменей"
Арбитражный суд Свердловской области, который ранее не стал взыскивать с бывшего директора шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского около 40 миллионов... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:50
2021-06-03T20:42
шоубиз
сергей исаев
андрей рожков
уральские пельмени
сергей калугин
свердловская область
происшествия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области, который ранее не стал взыскивать с бывшего директора шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского около 40 миллионов рублей, отказал участникам шоу в пересмотре этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам.Отказ истцам в пересмотре дела подтвердил РИА Новости и сам Нетиевский.В иске восемь участников екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" — Александр Попов, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов и Сергей Исаев — требовали признать недействительным договор между обществом и Нетиевским от 1 января 2013 года. Истцы также просили обязать экс-директора вернуть сумму полученного по договору вознаграждения в размере около 40 миллионов рублей.Спорный договор был заключен между ТО "Уральские пельмени" в лице директора Нетиевского и индивидуальным предпринимателем Нетиевским. По его условиям предприниматель Нетиевский оказывал услуги по организации концертов "Уральских пельменей", а общество выплачивало ему вознаграждение. По мнению истцов, это была сделка с заинтересованностью, на которую экс-директор не получил одобрения общего собрания.Суд первой инстанции установил, что сделка действительно была заключена без корпоративного одобрения, однако посчитал, что истцы не доказали еще одно необходимое условие для признания ее недействительной, а именно: причинение сделкой вреда интересам общества. Суд, отклоняя в апреле 2018 года иск, согласился с доводами ответчика, что организация и проведение концертов подразумевает обязательное участие в этом процессе специалиста — продюсера, руководителя, который регулирует административные, технологические, творческие, юридические и иные аспекты. Две вышестоящие инстанции оставили решение в силе.Новым обстоятельством истцы посчитали обнаружение еще одной платежки, которой Нетиевскому был перечислен один миллион рублей за так называемый пропавший концерт. При этом в другом деле суды уже установили, что концерт, сначала проходивший по бумагам под названием "Корпорация Морсов", потом состоялся на сцене под названием "В поисках Асфальтиды", деньги за его организацию Нетиевский получил законно.По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом десять тысяч рублей было создано в 2011 году. Его учредителями являются десять участников шоу — Брекоткин, Ершов, Исаев, Калугин, Мясников, Нетиевский, Попов, Андрей Рожков, Соколов и Ярица. Каждому из них принадлежит по десять процентов.
https://ria.ru/20210601/sud-1735150856.html
https://ria.ru/20210318/mikhalkova-1601795542.html
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сергей исаев, андрей рожков, уральские пельмени, сергей калугин, свердловская область, происшествия

Нетиевский выиграл суд у "Уральских пельменей"

19:50 03.06.2021 (обновлено: 20:42 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк"Уральские пельмени" с новой программой "Из Грязи в Стразы"
Уральские пельмени с новой программой Из Грязи в Стразы - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области, который ранее не стал взыскивать с бывшего директора шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского около 40 миллионов рублей, отказал участникам шоу в пересмотре этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам.
Отказ истцам в пересмотре дела подтвердил РИА Новости и сам Нетиевский.
В иске восемь участников екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" — Александр Попов, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов и Сергей Исаев — требовали признать недействительным договор между обществом и Нетиевским от 1 января 2013 года. Истцы также просили обязать экс-директора вернуть сумму полученного по договору вознаграждения в размере около 40 миллионов рублей.
Спорный договор был заключен между ТО "Уральские пельмени" в лице директора Нетиевского и индивидуальным предпринимателем Нетиевским. По его условиям предприниматель Нетиевский оказывал услуги по организации концертов "Уральских пельменей", а общество выплачивало ему вознаграждение. По мнению истцов, это была сделка с заинтересованностью, на которую экс-директор не получил одобрения общего собрания.
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Суд первой инстанции установил, что сделка действительно была заключена без корпоративного одобрения, однако посчитал, что истцы не доказали еще одно необходимое условие для признания ее недействительной, а именно: причинение сделкой вреда интересам общества. Суд, отклоняя в апреле 2018 года иск, согласился с доводами ответчика, что организация и проведение концертов подразумевает обязательное участие в этом процессе специалиста — продюсера, руководителя, который регулирует административные, технологические, творческие, юридические и иные аспекты. Две вышестоящие инстанции оставили решение в силе.
Новым обстоятельством истцы посчитали обнаружение еще одной платежки, которой Нетиевскому был перечислен один миллион рублей за так называемый пропавший концерт. При этом в другом деле суды уже установили, что концерт, сначала проходивший по бумагам под названием "Корпорация Морсов", потом состоялся на сцене под названием "В поисках Асфальтиды", деньги за его организацию Нетиевский получил законно.
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По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом десять тысяч рублей было создано в 2011 году. Его учредителями являются десять участников шоу — Брекоткин, Ершов, Исаев, Калугин, Мясников, Нетиевский, Попов, Андрей Рожков, Соколов и Ярица. Каждому из них принадлежит по десять процентов.
 
ШоубизСергей ИсаевАндрей РожковУральские пельмениСергей КалугинСвердловская областьПроисшествия
 
 
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