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Кировчанина будут судить за нападение на полицейского с бритвой
Кировчанина будут судить за нападение на полицейского с бритвой - РИА Новости, 03.06.2021
Кировчанина будут судить за нападение на полицейского с бритвой
Житель Кировской области, напавший на полицейского с бритвой и порезавший ему шею, предстанет перед судом за посягательство на жизнь сотрудника... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:37
2021-06-03T12:37
россия
следственный комитет россии (ск рф)
малмыж
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Житель Кировской области, напавший на полицейского с бритвой и порезавший ему шею, предстанет перед судом за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, вечером 22 августа 2020 года в городе Малмыже Кировской области 27-летний обвиняемый подрался со своим знакомым и украл два его мобильных телефона деньги и банковскую карту. Потерпевший обратился в полицию. Днем 3 сентября участковый уполномоченный, увидев подозреваемого в краже на центральной площади Малмыжа, попытался доставить его в следственный отдел. По пути следования мужчина нанес сотруднику полиции лезвием бритвы порезы в области шеи и скрылся.Как уточняет прокуратура Кировской области, "полицейский попытался пресечь преступные действия нападавшего, применил прием самообороны, однако в момент сопротивления обвиняемый причинил ему еще не менее трех ранений шеи и лица".Сотруднику полиции была оказана медицинская помощь. Напавший на него мужчина в короткие сроки был задержан."В отношении жителя Малмыжа было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества из сумки, находившейся при потерпевшем, с причинением значительного ущерба гражданину) и статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным заместителем прокурора Кировской области обвинительным заключением оно направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), малмыж, кировская область, происшествия

Кировчанина будут судить за нападение на полицейского с бритвой

12:37 03.06.2021
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Житель Кировской области, напавший на полицейского с бритвой и порезавший ему шею, предстанет перед судом за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, вечером 22 августа 2020 года в городе Малмыже Кировской области 27-летний обвиняемый подрался со своим знакомым и украл два его мобильных телефона деньги и банковскую карту. Потерпевший обратился в полицию. Днем 3 сентября участковый уполномоченный, увидев подозреваемого в краже на центральной площади Малмыжа, попытался доставить его в следственный отдел. По пути следования мужчина нанес сотруднику полиции лезвием бритвы порезы в области шеи и скрылся.
Как уточняет прокуратура Кировской области, "полицейский попытался пресечь преступные действия нападавшего, применил прием самообороны, однако в момент сопротивления обвиняемый причинил ему еще не менее трех ранений шеи и лица".
Сотруднику полиции была оказана медицинская помощь. Напавший на него мужчина в короткие сроки был задержан.
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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"В отношении жителя Малмыжа было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества из сумки, находившейся при потерпевшем, с причинением значительного ущерба гражданину) и статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным заместителем прокурора Кировской области обвинительным заключением оно направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МалмыжКировская областьПроисшествия
 
 
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