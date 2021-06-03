Кировчанина будут судить за нападение на полицейского с бритвой
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Житель Кировской области, напавший на полицейского с бритвой и порезавший ему шею, предстанет перед судом за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, вечером 22 августа 2020 года в городе Малмыже Кировской области 27-летний обвиняемый подрался со своим знакомым и украл два его мобильных телефона деньги и банковскую карту. Потерпевший обратился в полицию. Днем 3 сентября участковый уполномоченный, увидев подозреваемого в краже на центральной площади Малмыжа, попытался доставить его в следственный отдел. По пути следования мужчина нанес сотруднику полиции лезвием бритвы порезы в области шеи и скрылся.
Как уточняет прокуратура Кировской области, "полицейский попытался пресечь преступные действия нападавшего, применил прием самообороны, однако в момент сопротивления обвиняемый причинил ему еще не менее трех ранений шеи и лица".
Сотруднику полиции была оказана медицинская помощь. Напавший на него мужчина в короткие сроки был задержан.
"В отношении жителя Малмыжа было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества из сумки, находившейся при потерпевшем, с причинением значительного ущерба гражданину) и статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным заместителем прокурора Кировской области обвинительным заключением оно направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.