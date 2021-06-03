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Фальков оценил работу вузов во время пандемии
Фальков оценил работу вузов во время пандемии - РИА Новости, 03.06.2021
Фальков оценил работу вузов во время пандемии
Вузы достойно ответили на вызов пандемии, в настоящее время Минобрнауки и учебные заведения анализируют, как восполнить пробелы в знаниях студентов, заявил... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:43
2021-06-03T13:05
навигатор абитуриента
россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вузы достойно ответили на вызов пандемии, в настоящее время Минобрнауки и учебные заведения анализируют, как восполнить пробелы в знаниях студентов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Хочу поблагодарить в очередной раз наши университеты, потому что достойно ответили на этот вызов (пандемию - ред.). Мы завершили учебный год в прошлом году, мы выдали несколько сот тысяч дипломов, вручили их выпускникам и организовали в сжатые сроки приемную кампанию. В этом году у нас был такой смешанный формат обучения: начало года мы занимались очно, затем дистанционно. Сейчас мы решаем вмести с ректорами одну очень сложную задачу - мы пытаемся, используя хорошие научные методы, основательные, проверенные, понять, как нам восполнить пробелы знаний, поскольку неизбежно у студентов так или иначе возникали сложности", - сказал Фальков в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, эти вопросы касаются и иностранных студентов, и российских, которые, например, обучаются по инженерным специальностям, где нужен был доступ к оборудованию на практических занятиях."Здесь мы как раз достаточно серьезно анализируем и смотрим, как нам восполнить эти пробелы знаний. Думаю, в самое ближайшее время мы результат этого исследования опубликуем. Университеты наверстывают упущенное там, где оно было, ставят дополнительные занятия в расписание, либо проводят те дисциплины, которые по каким-то причинам в течение года нельзя было провести", - заявил министр."Университеты постепенно перестраиваются, сами того не понимая. Становится, конечно, больше цифрового начала в организации работы самих университетов. Наряду с тем, что раньше классический формат образования подразумевал 100% присутствие студента в университете, сегодня, особенно для студентов старших курсов, университеты начинают понимать, что без ущерба для образования, при определенных условиях, можно включать элементы онлайн-образования", - сказал Фальков .В качестве примеров таких элементов он привел удаленные консультации преподавателей, выстраивание расписания "совершенно по-другому", изменение логистики, чтобы студенты не тратили время на дорогу в университет."И в этой связи вполне закономерный вопрос, может, все-таки разумно что-то скомпоновать и один из дней, допустим, сделать удаленное обучение. Вот сегодня это уже становится нормой. Плюс очень важное приходит осознание, студенты стали понимать, что преподаватель – не тот, кто работает в университете зачастую, а тот, кто тебе может интересные знания дать, даже если он не работает в университете, то есть, ты можешь брать курсы у преподавателей других вузов – и это совершенно меняет представление об университете", - отметил министр.Современный университет, по его мнению, "имеет другие границы, он заканчивается там, где пожелает студент, в каком-то смысле".
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навигатор абитуриента, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество

Фальков оценил работу вузов во время пандемии

12:43 03.06.2021 (обновлено: 13:05 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вузы достойно ответили на вызов пандемии, в настоящее время Минобрнауки и учебные заведения анализируют, как восполнить пробелы в знаниях студентов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Хочу поблагодарить в очередной раз наши университеты, потому что достойно ответили на этот вызов (пандемию - ред.). Мы завершили учебный год в прошлом году, мы выдали несколько сот тысяч дипломов, вручили их выпускникам и организовали в сжатые сроки приемную кампанию. В этом году у нас был такой смешанный формат обучения: начало года мы занимались очно, затем дистанционно. Сейчас мы решаем вмести с ректорами одну очень сложную задачу - мы пытаемся, используя хорошие научные методы, основательные, проверенные, понять, как нам восполнить пробелы знаний, поскольку неизбежно у студентов так или иначе возникали сложности", - сказал Фальков в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, эти вопросы касаются и иностранных студентов, и российских, которые, например, обучаются по инженерным специальностям, где нужен был доступ к оборудованию на практических занятиях.
"Здесь мы как раз достаточно серьезно анализируем и смотрим, как нам восполнить эти пробелы знаний. Думаю, в самое ближайшее время мы результат этого исследования опубликуем. Университеты наверстывают упущенное там, где оно было, ставят дополнительные занятия в расписание, либо проводят те дисциплины, которые по каким-то причинам в течение года нельзя было провести", - заявил министр.
Абитуриентка в Московском Государственном Университете имени М.В. Ломоносов - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 15:51
Фальков рассказал об особенностях приема в вузы в этом году
"Университеты постепенно перестраиваются, сами того не понимая. Становится, конечно, больше цифрового начала в организации работы самих университетов. Наряду с тем, что раньше классический формат образования подразумевал 100% присутствие студента в университете, сегодня, особенно для студентов старших курсов, университеты начинают понимать, что без ущерба для образования, при определенных условиях, можно включать элементы онлайн-образования", - сказал Фальков .
В качестве примеров таких элементов он привел удаленные консультации преподавателей, выстраивание расписания "совершенно по-другому", изменение логистики, чтобы студенты не тратили время на дорогу в университет.
"И в этой связи вполне закономерный вопрос, может, все-таки разумно что-то скомпоновать и один из дней, допустим, сделать удаленное обучение. Вот сегодня это уже становится нормой. Плюс очень важное приходит осознание, студенты стали понимать, что преподаватель – не тот, кто работает в университете зачастую, а тот, кто тебе может интересные знания дать, даже если он не работает в университете, то есть, ты можешь брать курсы у преподавателей других вузов – и это совершенно меняет представление об университете", - отметил министр.
Современный университет, по его мнению, "имеет другие границы, он заканчивается там, где пожелает студент, в каком-то смысле".
 
Навигатор абитуриентаРоссияВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - ОбществоОбщество
 
 
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