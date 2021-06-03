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Комплекс по производству полимолочной кислоты построят в Тульской области
Комплекс по производству полимолочной кислоты построят в Тульской области - РИА Новости, 03.06.2021
Комплекс по производству полимолочной кислоты построят в Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО "Плант_Спэйс" Андрей Крушинский в рамках Петербургского международного экономического... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:15
2021-06-03T13:15
2021-06-03T13:15
тульская область
алексей дюмин
петербургский международный экономический форум (фонд)
тульская область
пмэф
технологии
экономика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО "Плант_Спэйс" Андрей Крушинский в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве в регионе комплекса по производству полимолочной кислоты (PLA), сообщило в четверг правительство Тульской области.Дюмин отметил, что новое производство разместится на территории ОЭЗ "Узловая" и станет эволюционным этапом в решении задач нацпроекта "Экология" в Тульской области.Крушинский поблагодарил Дюмина за поддержку и оказанное доверие.Проект предусматривает строительство высокотехнологичного завода мощностью 30 тысяч тонн в год. По планам, в проект инвестируют 16 миллиардов рублей, будет создано более 160 рабочих мест.Компания "Плант_Спэйс" основана в феврале 2021 года. Основной объем продукции нового завода будет поставляться на экспорт в Европу, Китай, Вьетнам и Индию, отмечается в сообщении.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210527/zavod-1734458653.html
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алексей дюмин, петербургский международный экономический форум (фонд), тульская область, пмэф, технологии, экономика