https://ria.ru/20210603/stroykompleks-1735407524.html

Комплекс по производству полимолочной кислоты построят в Тульской области

Комплекс по производству полимолочной кислоты построят в Тульской области - РИА Новости, 03.06.2021

Комплекс по производству полимолочной кислоты построят в Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО "Плант_Спэйс" Андрей Крушинский в рамках Петербургского международного экономического... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:15

2021-06-03T13:15

2021-06-03T13:15

тульская область

алексей дюмин

петербургский международный экономический форум (фонд)

тульская область

пмэф

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735411377_0:0:998:562_1920x0_80_0_0_f4439da634e48347ac5a526de2c3e181.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО "Плант_Спэйс" Андрей Крушинский в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве в регионе комплекса по производству полимолочной кислоты (PLA), сообщило в четверг правительство Тульской области.Дюмин отметил, что новое производство разместится на территории ОЭЗ "Узловая" и станет эволюционным этапом в решении задач нацпроекта "Экология" в Тульской области.Крушинский поблагодарил Дюмина за поддержку и оказанное доверие.Проект предусматривает строительство высокотехнологичного завода мощностью 30 тысяч тонн в год. По планам, в проект инвестируют 16 миллиардов рублей, будет создано более 160 рабочих мест.Компания "Плант_Спэйс" основана в феврале 2021 года. Основной объем продукции нового завода будет поставляться на экспорт в Европу, Китай, Вьетнам и Индию, отмечается в сообщении.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210527/zavod-1734458653.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин, петербургский международный экономический форум (фонд), тульская область, пмэф, технологии, экономика