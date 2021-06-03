https://ria.ru/20210603/stroyka-1735418859.html

Власти Подмосковья подписали соглашение о строительстве теплиц

Власти Подмосковья подписали соглашение о строительстве теплиц - РИА Новости, 03.06.2021

Власти Подмосковья подписали соглашение о строительстве теплиц

Власти Подмосковья подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с компанией "Гринфилдс" о строительстве в Наро-Фоминске... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:25

2021-06-03T13:25

2021-06-03T13:25

новости подмосковья

петербургский международный экономический форум (фонд)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти Подмосковья подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с компанией "Гринфилдс" о строительстве в Наро-Фоминске туннельных теплиц для выращивания ягод, проект позволит создать 175 постоянных и 600 сезонных рабочих мест, сообщили в пресс-службе областного правительства."На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение с компанией "Гринфилдс", которая реализует проект по строительству в Наро-Фоминске туннельных теплиц для выращивания ягод", - говорится в сообщении.Отмечается, что объем инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей и позволит создать 175 постоянных и 600 сезонных рабочих мест со средней заработной платой 40 тысяч рублей.В Подмосковье в прошлом году было собрано около 1,3 тысячи тонн ягод, производство промышленной ягоды в регионе составляет 7% от общероссийского объема, добавили в пресс-службе.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/soglasheniya-1735304629.html

московская область (подмосковье)

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петербургский международный экономический форум (фонд), московская область (подмосковье)