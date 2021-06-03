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Власти Подмосковья подписали соглашение о строительстве теплиц
Власти Подмосковья подписали соглашение о строительстве теплиц - РИА Новости, 03.06.2021
Власти Подмосковья подписали соглашение о строительстве теплиц
Власти Подмосковья подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с компанией "Гринфилдс" о строительстве в Наро-Фоминске... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:25
2021-06-03T13:25
2021-06-03T13:25
новости подмосковья
петербургский международный экономический форум (фонд)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти Подмосковья подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с компанией "Гринфилдс" о строительстве в Наро-Фоминске туннельных теплиц для выращивания ягод, проект позволит создать 175 постоянных и 600 сезонных рабочих мест, сообщили в пресс-службе областного правительства."На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение с компанией "Гринфилдс", которая реализует проект по строительству в Наро-Фоминске туннельных теплиц для выращивания ягод", - говорится в сообщении.Отмечается, что объем инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей и позволит создать 175 постоянных и 600 сезонных рабочих мест со средней заработной платой 40 тысяч рублей.В Подмосковье в прошлом году было собрано около 1,3 тысячи тонн ягод, производство промышленной ягоды в регионе составляет 7% от общероссийского объема, добавили в пресс-службе.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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петербургский международный экономический форум (фонд), московская область (подмосковье)
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Власти Подмосковья подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ
) соглашение с компанией "Гринфилдс" о строительстве в Наро-Фоминске туннельных теплиц для выращивания ягод, проект позволит создать 175 постоянных и 600 сезонных рабочих мест, сообщили в пресс-службе областного правительства.
"На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение с компанией "Гринфилдс", которая реализует проект по строительству в Наро-Фоминске туннельных теплиц для выращивания ягод", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объем инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей и позволит создать 175 постоянных и 600 сезонных рабочих мест со средней заработной платой 40 тысяч рублей.
"Мы рассматривали другие регионы, но в весенне-летний период климат Московской области идеально подходит для выращивания ягод. Надеемся, что наши ожидания сбудутся", - сказал после подписания учредитель "Гринфилдс Агро" Павел Тимошенко, слова которого приводятся в сообщении. Он уточнил, что проект был начат в 2020 году, и сейчас уже построена часть тоннелей на площади 50 гектаров, а строительство второй очереди на площади 90 гектаров планируется в 2023-2024 годах.
В Подмосковье в прошлом году было собрано около 1,3 тысячи тонн ягод, производство промышленной ягоды в регионе составляет 7% от общероссийского объема, добавили в пресс-службе.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.