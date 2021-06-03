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В Египте десять человек погибли из-за ссоры между двумя семьями
В Египте десять человек погибли из-за ссоры между двумя семьями - РИА Новости, 03.06.2021
В Египте десять человек погибли из-за ссоры между двумя семьями
Ссора между двумя семьями в египетской провинции Кена привела к гибели по меньшей мере десяти человек, сообщает портал Masrawy. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T03:48
2021-06-03T09:40
египет
в мире
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ссора между двумя семьями в египетской провинции Кена привела к гибели по меньшей мере десяти человек, сообщает портал Masrawy.Инцидент произошел в деревне Абу-Хизам. Конфликт между семьями ас-Саадия и аль-Авамер перерос в перестрелку и драки. По словам очевидца, причиной стал спор из-за насоса для полива. Сначала погиб член семьи ас-Саадия, а его родственники обстреляли микроавтобус, в котором, как они думали, находились члены семьи аль-Авамер. Позже выяснилось, что там были представители не только этого клана.Пока что установили личности восьми погибших, самому старшему было 65 лет, самому младшему — восемь.На место происшествия прибыли силы безопасности. Проводится расследование.
https://ria.ru/20210316/ssora-1601535492.html
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египет, в мире

В Египте десять человек погибли из-за ссоры между двумя семьями

03:48 03.06.2021 (обновлено: 09:40 03.06.2021)
 
© AP Photo / Eman HelalПолиция Египта. Архивное фото
Полиция Египта. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AP Photo / Eman Helal
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ссора между двумя семьями в египетской провинции Кена привела к гибели по меньшей мере десяти человек, сообщает портал Masrawy.
Инцидент произошел в деревне Абу-Хизам. Конфликт между семьями ас-Саадия и аль-Авамер перерос в перестрелку и драки.
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По словам очевидца, причиной стал спор из-за насоса для полива. Сначала погиб член семьи ас-Саадия, а его родственники обстреляли микроавтобус, в котором, как они думали, находились члены семьи аль-Авамер. Позже выяснилось, что там были представители не только этого клана.
Пока что установили личности восьми погибших, самому старшему было 65 лет, самому младшему — восемь.
На место происшествия прибыли силы безопасности. Проводится расследование.
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