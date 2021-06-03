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В США чиновница попала в тюрьму за разглашение данных о посольстве России
В США чиновница попала в тюрьму за разглашение данных о посольстве России - РИА Новости, 03.06.2021
В США чиновница попала в тюрьму за разглашение данных о посольстве России
Экс-сотрудница минфина США получила 6 месяцев тюрьмы за разглашение СМИ информации о посольстве РФ и других конфиденциальных данных, сообщило министерство... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T21:54
2021-06-03T22:08
россия
пол манафорт
мария бутина
министерство финансов сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Экс-сотрудница минфина США получила 6 месяцев тюрьмы за разглашение СМИ информации о посольстве РФ и других конфиденциальных данных, сообщило министерство юстиции страны."Незаконно раскрытые доклады касались, кроме прочего, Пола Манафорта, Ричарда Гейтса, российского посольства, Марии Бутиной и (фирмы) Prevezon Alexander", - говорится в сообщении.Пол Манафорт - экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа, осужденный за финансовые нарушения и помилованный Трампом. Гейтс - экс-сотрудник Манафорта, который давал против него показания. Мария Бутина - гражданка России, осужденная в США за сговор с целью работы на российское правительство и впоследствии вернувшаяся в Россию. Prevezon Alexander - связанная с Россией кипрская фирма в сфере недвижимости, которая была предметом расследования финансовых властей США.В американских СМИ появлялись, в частности, утечки относительно финансирования российского посольства в Вашингтоне. Никаких официальных претензий к посольству предъявлено не было. Российский МИД заявлял о том, что подобные утечки являются неприемлемыми.Федеральный прокурор США в Нью-Йорке Одри Стросс заявила, что Саурс-Эдвардс наказана за злоупотребление полномочиями."Сохранение конфиденциальности докладов, которые подаются банками и другими финансовыми институтами, чтобы сообщить правоохранительным органам о потенциально незаконных транзакциях, крайне важны для сохранения целостного характера множества расследований, как и для финансовой приватности частных лиц", - заявила Стросс."Обвиняемая не оправдала доверия и преследовала собственные интересы, нарушила закон, и теперь за ее действия отправится в федеральную тюрьму", - заключила прокурор.
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россия, пол манафорт, мария бутина, министерство финансов сша, дональд трамп, сша, в мире

В США чиновница попала в тюрьму за разглашение данных о посольстве России

21:54 03.06.2021 (обновлено: 22:08 03.06.2021)
 
© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AP Photo / J. David Ake
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Экс-сотрудница минфина США получила 6 месяцев тюрьмы за разглашение СМИ информации о посольстве РФ и других конфиденциальных данных, сообщило министерство юстиции страны.

"Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс, бывший старший советник в управлении по реализации законодательства в области финансовых преступлений при министерстве финансов, была приговорена к шести месяцам в федеральной тюрьме за незаконное раскрытие докладов о подозрительной активности и другой конфиденциальной информации", - говорится в сообщении министерства.

"Незаконно раскрытые доклады касались, кроме прочего, Пола Манафорта, Ричарда Гейтса, российского посольства, Марии Бутиной и (фирмы) Prevezon Alexander", - говорится в сообщении.
Пол Манафорт - экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа, осужденный за финансовые нарушения и помилованный Трампом. Гейтс - экс-сотрудник Манафорта, который давал против него показания. Мария Бутина - гражданка России, осужденная в США за сговор с целью работы на российское правительство и впоследствии вернувшаяся в Россию. Prevezon Alexander - связанная с Россией кипрская фирма в сфере недвижимости, которая была предметом расследования финансовых властей США.
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В американских СМИ появлялись, в частности, утечки относительно финансирования российского посольства в Вашингтоне. Никаких официальных претензий к посольству предъявлено не было. Российский МИД заявлял о том, что подобные утечки являются неприемлемыми.
Федеральный прокурор США в Нью-Йорке Одри Стросс заявила, что Саурс-Эдвардс наказана за злоупотребление полномочиями.
"Сохранение конфиденциальности докладов, которые подаются банками и другими финансовыми институтами, чтобы сообщить правоохранительным органам о потенциально незаконных транзакциях, крайне важны для сохранения целостного характера множества расследований, как и для финансовой приватности частных лиц", - заявила Стросс.
"Обвиняемая не оправдала доверия и преследовала собственные интересы, нарушила закон, и теперь за ее действия отправится в федеральную тюрьму", - заключила прокурор.
 
РоссияПол МанафортМария БутинаМинистерство финансов СШАДональд ТрампСШАВ мире
 
 
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