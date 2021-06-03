https://ria.ru/20210603/ssha-1735521328.html
В США чиновница попала в тюрьму за разглашение данных о посольстве России
В США чиновница попала в тюрьму за разглашение данных о посольстве России - РИА Новости, 03.06.2021
В США чиновница попала в тюрьму за разглашение данных о посольстве России
Экс-сотрудница минфина США получила 6 месяцев тюрьмы за разглашение СМИ информации о посольстве РФ и других конфиденциальных данных, сообщило министерство... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T21:54
2021-06-03T21:54
2021-06-03T22:08
россия
пол манафорт
мария бутина
министерство финансов сша
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_0:355:2400:1705_1920x0_80_0_0_3de4bc284ace1ad6bb19ed8167c18328.jpg
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Экс-сотрудница минфина США получила 6 месяцев тюрьмы за разглашение СМИ информации о посольстве РФ и других конфиденциальных данных, сообщило министерство юстиции страны."Незаконно раскрытые доклады касались, кроме прочего, Пола Манафорта, Ричарда Гейтса, российского посольства, Марии Бутиной и (фирмы) Prevezon Alexander", - говорится в сообщении.Пол Манафорт - экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа, осужденный за финансовые нарушения и помилованный Трампом. Гейтс - экс-сотрудник Манафорта, который давал против него показания. Мария Бутина - гражданка России, осужденная в США за сговор с целью работы на российское правительство и впоследствии вернувшаяся в Россию. Prevezon Alexander - связанная с Россией кипрская фирма в сфере недвижимости, которая была предметом расследования финансовых властей США.В американских СМИ появлялись, в частности, утечки относительно финансирования российского посольства в Вашингтоне. Никаких официальных претензий к посольству предъявлено не было. Российский МИД заявлял о том, что подобные утечки являются неприемлемыми.Федеральный прокурор США в Нью-Йорке Одри Стросс заявила, что Саурс-Эдвардс наказана за злоупотребление полномочиями."Сохранение конфиденциальности докладов, которые подаются банками и другими финансовыми институтами, чтобы сообщить правоохранительным органам о потенциально незаконных транзакциях, крайне важны для сохранения целостного характера множества расследований, как и для финансовой приватности частных лиц", - заявила Стросс."Обвиняемая не оправдала доверия и преследовала собственные интересы, нарушила закон, и теперь за ее действия отправится в федеральную тюрьму", - заключила прокурор.
https://ria.ru/20210227/butina-1599233388.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_121:0:2394:1705_1920x0_80_0_0_3acfa310889ef1ae2470133e5db87866.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пол манафорт, мария бутина, министерство финансов сша, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости.
Экс-сотрудница минфина США
получила 6 месяцев тюрьмы за разглашение СМИ информации о посольстве РФ и других конфиденциальных данных, сообщило министерство юстиции страны.
"Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс, бывший старший советник в управлении по реализации законодательства в области финансовых преступлений при министерстве финансов, была приговорена к шести месяцам в федеральной тюрьме за незаконное раскрытие докладов о подозрительной активности и другой конфиденциальной информации", - говорится в сообщении министерства.
"Незаконно раскрытые доклады касались, кроме прочего, Пола Манафорта
, Ричарда Гейтса, российского посольства, Марии Бутиной
и (фирмы) Prevezon Alexander", - говорится в сообщении.
Пол Манафорт - экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа
, осужденный за финансовые нарушения и помилованный Трампом. Гейтс - экс-сотрудник Манафорта, который давал против него показания. Мария Бутина - гражданка России
, осужденная в США
за сговор с целью работы на российское правительство и впоследствии вернувшаяся в Россию. Prevezon Alexander - связанная с Россией кипрская фирма в сфере недвижимости, которая была предметом расследования финансовых властей США.
В американских СМИ появлялись, в частности, утечки относительно финансирования российского посольства в Вашингтоне. Никаких официальных претензий к посольству предъявлено не было. Российский МИД заявлял о том, что подобные утечки являются неприемлемыми.
Федеральный прокурор США в Нью-Йорке Одри Стросс заявила, что Саурс-Эдвардс наказана за злоупотребление полномочиями.
"Сохранение конфиденциальности докладов, которые подаются банками и другими финансовыми институтами, чтобы сообщить правоохранительным органам о потенциально незаконных транзакциях, крайне важны для сохранения целостного характера множества расследований, как и для финансовой приватности частных лиц", - заявила Стросс.
"Обвиняемая не оправдала доверия и преследовала собственные интересы, нарушила закон, и теперь за ее действия отправится в федеральную тюрьму", - заключила прокурор.