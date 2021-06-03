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Посол Сирии в России уточнил свои слова о вакцинации Асада

Посол Сирии в России уточнил свои слова о вакцинации Асада - РИА Новости, 03.06.2021

Посол Сирии в России уточнил свои слова о вакцинации Асада

Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад уточнил сделанное ранее заявление о вакцинации президента страны Башара Асада препаратом "Спутник V" и сообщил РИА Новости, что... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:25

2021-06-03T11:25

2021-06-03T15:14

петербургский международный экономический форум

коронавирус covid-19

петербургский международный экономический форум (фонд)

башар асад

сирия

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад уточнил сделанное ранее заявление о вакцинации президента страны Башара Асада препаратом "Спутник V" и сообщил РИА Новости, что президент пока не прививался.Ранее он заявил на ПМЭФ, что президент страны Башар Асад уже привился вакциной "Спутник V"."Некоторые средства массовой информации передали мои ошибочные заявления во время форума в Санкт-Петербурге", - сообщил посол.Хаддад отметил, что президент пока не прививался, так как ранее переболел.В начале марта пресс-служба президентского дворца официально заявила, что президент САР Башар Асад и его супруга Асма заболели COVID-19 и проходят лечение. Спустя три недели президент вернулся к работе.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

сирия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), башар асад, сирия, в мире