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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/sputnikv-1735383928.html
Посол Сирии в России уточнил свои слова о вакцинации Асада
Посол Сирии в России уточнил свои слова о вакцинации Асада - РИА Новости, 03.06.2021
Посол Сирии в России уточнил свои слова о вакцинации Асада
Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад уточнил сделанное ранее заявление о вакцинации президента страны Башара Асада препаратом "Спутник V" и сообщил РИА Новости, что... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:25
2021-06-03T15:14
петербургский международный экономический форум
коронавирус covid-19
петербургский международный экономический форум (фонд)
башар асад
сирия
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад уточнил сделанное ранее заявление о вакцинации президента страны Башара Асада препаратом "Спутник V" и сообщил РИА Новости, что президент пока не прививался.Ранее он заявил на ПМЭФ, что президент страны Башар Асад уже привился вакциной "Спутник V"."Некоторые средства массовой информации передали мои ошибочные заявления во время форума в Санкт-Петербурге", - сообщил посол.Хаддад отметил, что президент пока не прививался, так как ранее переболел.В начале марта пресс-служба президентского дворца официально заявила, что президент САР Башар Асад и его супруга Асма заболели COVID-19 и проходят лечение. Спустя три недели президент вернулся к работе.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), башар асад, сирия, в мире

Посол Сирии в России уточнил свои слова о вакцинации Асада

11:25 03.06.2021 (обновлено: 15:14 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству "РИА Новости"
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад уточнил сделанное ранее заявление о вакцинации президента страны Башара Асада препаратом "Спутник V" и сообщил РИА Новости, что президент пока не прививался.
Ранее он заявил на ПМЭФ, что президент страны Башар Асад уже привился вакциной "Спутник V".
"Некоторые средства массовой информации передали мои ошибочные заявления во время форума в Санкт-Петербурге", - сообщил посол.
Хаддад отметил, что президент пока не прививался, так как ранее переболел.
"Президент Асад не прививался никакой вакциной против коронавируса, потому что он не нуждается в этом, так как ранее переболел коронавирусом и выздоровел", - заявил он.
В начале марта пресс-служба президентского дворца официально заявила, что президент САР Башар Асад и его супруга Асма заболели COVID-19 и проходят лечение. Спустя три недели президент вернулся к работе.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумКоронавирус COVID-19Петербургский международный экономический форум (фонд)Башар АсадСирияВ мире
 
 
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